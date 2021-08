Sem o bronze, Maurício Souza saúda Bolsonaro: 'Obrigado, capitão'

Bolsonarista, Maurício Souza enalteceu apoio dado por Bolsonaro ao time brasileiro de vôlei (foto: ANGELA WEISS / AFP)

A campanha brasileira

O central, da Seleção Brasileira de vôlei, foi às redes sociais neste sábado (7/8) para agradecer o apoio dado pelo presidente(sem partido) ao time. A equipe perdeu para a Argentina na madrugada de hoje e não conseguiu a medalha dena Olimpíada de Tóquio, no Japão.Maurício postou um pequeno vídeo que Bolsonaro gravou para incentivar o time brasileiro. As palavras do presidente foram ditas antes do duelo contra os argentinos."Onos orgulha há muito tempo. Estou torcendo por essa medalha de bronze, que para nós vale como se fosse a de ouro, porque reconhecemos o trabalho de todos vocês. Realmente não é fácil treinar. A responsabilidade é muito grande. O nível mundial é enorme. Acreditamos em vocês e, mais do que isso - olha o que vou falar: nós te amamos", falou.O camisa 13 do escrete canarinho enalteceu o apoio dado pelo presidente e lamentou a derrota por três sets a dois para o time da Argentina. "Obrigado, presidente, pela torcida! Infelizmente não conseguimos o resultado, vamos continuar sempre lutando pela nossa nação! Grande abraço, capitão", escreveu.Maurício Souza é ferrenho defensor do presidente Bolsonaro. No voleibol de clubes, o jogador defende as cores do Minas. Em 2016, ele levou o ouro no Rio de Janeiro.Nos comentários do post de Maurício, figuras ligadas ao bolsonarismo apareceram para consolar o atleta após a derrota. "Se tem brasileiro em quadra ou no campo, nós torcemos e vibramos", exclamou o deputado estadual paulista Gil Diniz (sem partido), chamado de "Carteiro Reaça".O parlamentar capixaba Capitão Assumção, do Patriota, também mandou um recado a Maurício: "Sempre serão nossos campeões".Outros cidadãos, no entanto, criticaram o jogador pelo alinhamento político a Bolsonaro. Figurinhas com vômitos foram repetidas à exaustão por seguidores de Maurício.Comandada pelo técnico Renan Dal Zotto, a Seleção terminou a Olimpíada deste ano na quarta colocação. A, que levou o bronze, é dirigida por Marcelo Méndez , que fez história liderando o voleibol dodurante várias temporadas.Na semifinal, o Brasil sucumbiu, por três sets a um, ao time do Comitê Olímpico Russo. Nas quartas, a equipe bateu o Japão por três a zero. Na primeira fase, o time conquistou o segundo lugar de seu grupo.