Bolsonaro: 'Eleições democráticas somente com contagem pública dos votos'

Presidente da República aproveitou as manifestações para nova ofensiva contra as urnas eletrônicas (foto: Reprodução/jairmessias.bolsonaro/Facebook)

O presidente Jair(sem partido) usou o Twitter na tarde deste domingo (1º/8) para voltar a defender a “contagem pública dos votos” nas próximas





“Parabéns ao povo brasileiro. Eleições democráticas somente com contagem pública dos votos”, escreveu o chefe do Executivo federal. A postagem aconteceu em meio àsa favor dopuxadas por aliados neste domingo.Em discurso também neste domingo, Bolsonaro disse que, "se preciso for", fará um convite para que o "povo de São Paulo" se pronuncie sobre mudanças no sistema de votação. "Se o povo lá disser que o voto tem que ser auditado, que a contagem tem que ser pública, e que o voto tem que ser impresso, na forma como se propõe a PEC da (deputada) Bia (Kicis), tem que ser desta maneira", disse Bolsonaro.



O presidente não explicou por que e como seria feita uma eventual consulta à população de São Paulo sobre o voto impresso. O estado tem o maior colégio eleitoral do país.



Bolsonaro também não citou a possibilidade de consulta a outras unidades da Federação e não explicou por que apenas São Paulo seria ouvida.



Em discurso por telefone a apoiadores do voto impresso em Brasília, ele repetiu que, sem eleições "limpas e democráticas", "não haverá eleição" em 2022.

PEC em tramitação

A ideia do voto impresso está materializada na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/2019, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF). A proposta está em comissão especial da Câmara, que retomará os trabalhos na próxima semana, após o recesso parlamentar.



A tendência é de que a PEC seja derrotada. Nos últimos dias, Bolsonaro tem intensificado o discurso a favor do voto impresso, numa tentativa de emplacar a proposta no Congresso.



--> --> --> -->