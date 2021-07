Governo estuda pagar R$ 300 no programa social que substitui Bolsa Família

Guedes confirma novo programa social e nega que haverá aumento de impostos com mudanças no IR (foto: WASHINGTON COSTA/ASCOM/ME)





Brasília - O ministro da Cidadania, João Roma, informou ontem que a pasta planeja fixar “o maior valor possível” para o programa de transferência de renda do governo federal que substitirá o Bolsa Família. Roma não cravou um valor, mas disse que os R$ 300 citados pelo presidente Jair Bolsonaro são viáveis e que o pagamento pode ser “até maior”. O valor médio do atual Bolsa Família é de R$ 190. Outra intenção do governo é ampliar o número de beneficiários de 14 milhões para 17 milhões e começar a pagar em novembro.





“O presidente falou em aumento de cerca de 50% do valor atual. Nós pretendemos que chegue a isso e, talvez, até mais, mas tudo isso vai depender do entendimento, inclusive com a área econômica, no momento oportuno. Neste primeiro momento, o que nós precisamos fazer é a reestruturação dos programas. Existe toda uma operacionalização a ser feita”, afirmou, após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes.





“A reunião com o ministro Guedes foi para tratar da finalização da reestruturação dos programas sociais do governo Bolsonaro, que nós pretendemos apresentar até o início do mês de agosto, através de uma medida provisória, buscando fortalecer o programa de transferência de renda, ampliando a quantidade de beneficiários, mas tornando esses programas não apenas uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, como também propiciando novas ferramentas para que essas pessoas possam, sim, alcançar uma melhor qualidade de vida”, disse.





Ele detalhou que a ideia do governo é criar um único programa que deve unir iniciativas já existentes, como o Programa de Aquisição de Alimentos, e incluir projetos de capacitação profissional dos beneficiários. Roma pontuou que o pagamento do auxílio emergencial será feito até outubro. Em novembro deve entrar em vigor a reformulação dos programas sociais do governo, com o início dos pagamentos.





O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o relator da proposta de reforma do Imposto de Renda, Celso Sabino (PSDB-PA), está "completamente afinado" com o governo e que vai cumprir a promessa de não aumentar impostos. "O nível de arrecadação vai continuar subindo, não há problema em haver alívio de tributo que o relator propõe na reforma dele", disse, em referência às mudanças que Sabino pretende fazer no projeto e que devem reduzir a arrecadação federal.





Guedes falou com a imprensa após se reunir com o ministro João Roma e antes de encontrar Sabino. Questionado sobre a vinculação do lançamento de um novo programa social à reforma tributária, Guedes tergiversou. "Queremos reduzir a tributação das empresas. As empresas no Brasil vão pagar o que pagam no mundo inteiro, 23% a 24%. Se a arrecadação continuar subindo, vamos reduzir mais a tributação das empresas em 2022. Queremos reduzir tributação das empresas", disse.





Ele disse também que os cálculos apresentados pelo ministro Roma para o novo programa social são "extremamente responsáveis" do ponto de vista fiscal. A ideia do governo é criar um programa de transferência de renda a partir da ampliação do Bolsa Família e unificação de programas sociais. "Os programas sociais estão sendo feitos dentro da responsabilidade fiscal, com respeito ao teto", afirmou Guedes.





SIMPLES





Guedes também falou sobre o Simples Nacional. Segundo ele, todas as micro e pequenas empresas optantes continuarão isentas da taxação de dividendos. A proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso pretende fazer com que os milionários paguem mais impostos. O ministro também negou que haja mudanças em relação ao fim da dedução dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Ao enviar a proposta ao Congresso, a equipe econômica havia informado que o benefício fiscal se mostrou ineficaz para capitalizar empresas e estimular investimentos.





“Há 25 anos, os cidadãos mais ricos do Brasil não pagam o Imposto de Renda sobre lucros e dividendos, então nós justamente colocamos esse imposto. Então, nós estamos dizendo: os super-ricos vão pagar esses impostos e nós vamos justamente aliviar 32 milhões de assalariados contribuintes que pagavam e estão pagando menos. Os super-ricos pagam mais”, afirmou o ministro.





Os dividendos são a parcela dos lucros que as empresas distribuem aos acionistas. Desde 1995, essa fonte de renda é isenta de impostos. Enviada ao Congresso no fim de junho, a segunda fase da reforma tributária prevê a cobrança de 20% de Imposto de Renda sobre os dividendos. Até hoje, tanto o texto original como o parecer preliminar de Sabino previam que apenas dividendos inferiores a R$ 20 mil por mês continuariam isentos. Com a decisão de hoje, pequenas empresas que fazem parte do Simples e eventualmente distribuam mais de R$ 20 mil em dividendos por mês continuarão isentas. A medida também beneficiará profissionais autônomos, como médicos e advogados, que recebem como pessoa jurídica.





O ministro refutou o argumento de que a taxação dos dividendos e o fim da dedução do JCP aumentem a carga tributária das empresas. Apresentado há duas semanas, o parecer de Sabino reduzirá o peso dos impostos sobre as empresas, ao reduzir a alíquota do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, de 15% para 5% no primeiro ano e de 5% para 2,5% no segundo ano.





Na avaliação de Guedes, a queda no Imposto de Renda das empresas significará a redução da carga tributária de 34% para 24%, chegando a níveis semelhantes aos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em relação à queda de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões na arrecadação prevista com a reforma, o ministro diz que o crescimento das receitas do governo decorrente da recuperação da economia poderá reduzir a zero o impacto sobre as contas públicas. “Na relatoria dele [de Sabino] está prevista até uma queda de R$ 30 bilhões [na arrecadação]. O que está acontecendo é que o Brasil está crescendo mais rápido, a arrecadação está vindo mais forte e nós estamos transformando isso justamente nessa folga de R$ 30 bilhões que haveria”, concluiu. (Com agências)