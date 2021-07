Doria diz que já está 100% recuperado da covid e retoma trabalho presencial

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (28) que está recuperado da reinfecção que teve por covid-19. O governador disse ainda que já retomou os trabalhos presenciais no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. "100% recuperado e já despachando no Palácio dos Bandeirantes. Obrigado a todos pelas palavras de apoio e solidariedade", declarou o governador no Twitter.



Vacinado com duas doses do imunizante contra covid-19, o governador afirmou, durante o período que esteve infectado, que estava se sentindo bem e disposto. Doria anunciou a reinfecção no dia 15 de julho e, por orientação médica, o tucano cancelou sua agenda e continuou os trabalhos de forma virtual. Os compromissos presenciais foram conduzidos pelo vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB).



Nesta quarta-feira, está programada uma entrevista coletiva de imprensa do governo de São Paulo para detalhar o combate à covid-19. De acordo com matéria publicada na Folha de S.Paulo, o governador vai anunciar a antecipação do calendário de vacinação em São Paulo. A imunização das pessoas maiores de 18 anos com a primeira dose, prevista para acabar no dia 20 de agosto, deve ser finalizada já na primeira quinzena do mês. Na sequência, o Estado começará a imunizar adolescentes.