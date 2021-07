Kassab: Pacheco é plano A, B e C para disputar a Presidência da República

"Tenho plena convicção de que Rodrigo Pacheco vai aceitar o convite, porque é inteligente e sabe que o Brasil precisa de alguém com o perfil dele" (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)







O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, é enfático ao afirmar que a legenda terá candidato próprio à Presidência da República. Ele adota tom igualmente assertivo ao dizer que, à mesa, há apenas uma possibilidade: a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para participar da corrida ao Planalto. Ex-prefeito de São Paulo e experimentado na vida pública, Kassab é otimista quando trata da chegada do parlamentar aos quadros da agremiação. “Só há o Rodrigo Pacheco. É o nosso plano A, plano B e plano C. Sou muito intuitivo. Não trabalho com esse cenário (recusa de Pacheco em disputar o Planalto). Acho que o Rodrigo vai aceitar, sim, e será o nosso candidato”, assinalou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.

Pacheco ainda não respondeu ao convite do PSD. Kassab acredita que o senador está correto – por causa, sobretudo, das responsabilidades atribuídas ao chefe do Poder Legislativo. Apesar disso, deposita muita esperança em um desfecho positivo. Os palanques regionais, na visão dele, têm capacidade de dar sustentação à campanha nacional. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, é visto pelo líder pessedista como fundamental para dar força à chapa em torno do senador. Ele acredita na participação do chefe do Executivo belo-horizontino na disputa com Romeu Zema (Novo). “Será nosso candidato ao governo se quiser – e tudo leva a crer que vai querer ser.” A polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) não assusta Kassab, que crê que os líderes dos últimos levantamentos de intenção de voto tentam descredibilizar eventual terceira via por receio de perda de votos.





Há clara polarização entre Lula e Bolsonaro. Paralelamente, o senhor não esconde o desejo de construir uma terceira via ao Planalto. O que o faz crer que uma alternativa é viável?

Existe polarização, mas ela está acompanhada de uma rejeição extraordinariamente alta. Seja o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Lula, a pré-candidatura deles vem carregada de altos índices de rejeição. Isso abre espaço. Mais de 50% dos eleitores veem com simpatia uma candidatura alternativa. Essa é a razão de o PSD, até por sua história e por estar preparado, com quadros nos principais colégios eleitorais do Brasil, disputando governos e Senado, nos permitir ter um candidato e alavancá-lo. Temos a percepção de que o Brasil quer alternativa a Lula e a Bolsonaro. O partido, em breve, vai iniciar as consultas internas para ver qual o melhor caminho, mas já posso adiantar que minha percepção pessoal é de que o Brasil precisa – e o PSD quer – de um candidato. E o perfil é o do senador Rodrigo Pacheco. Primeiro, por representar renovação, mas com uma juventude qualificada. É um dos principais advogados do país, muito bem-sucedido. Em determinado momento, abraçou a vida pública. Candidatou-se a deputado federal em eleição muito difícil – e, na primeira vez, venceu. Elegeu-se presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o segundo cargo (mais importante) da Câmara. E, diante do bom trabalho como deputado, foi candidato a senador, elegendo-se como o mais votado pelo estado, mostrando que sabe conversar com o eleitor. Depois, elegeu-se presidente do Senado, o chefe do Poder Legislativo. Além de pessoa com boa formação moral, tornou-se político muito habilidoso. São credenciais fundamentais para dirigir o país e vencer as eleições. Essa é a razão de o PSD, através de mim, convidá-lo a se filiar e admitir uma candidatura a presidente. Sendo candidato, é fortíssimo nome; se elegendo, será grande presidente. Fará Minas Gerais voltar aos tempos de Juscelino Kubitschek.





Em que pé estão as conversas com Pacheco? O que faz o senhor crer que ele aceitará o convite para se filiar ao PSD?

Não posso falar em nome dele, que ainda não se manifestou. Até porque, acho que ainda não é o momento de se manifestar. Tudo tem um tempo na política, e ele tem a enorme responsabilidade de dirigir o Senado. Tenho quase 30 anos de vida pública. Minha experiência permite entender e admitir que não é o momento de Rodrigo Pacheco responder ao nosso convite. Mas tenho plena convicção de que ele vai aceitar o convite, porque é inteligente e sabe que o Brasil precisa de alguém com o perfil dele. (Pacheco) sabe que o PSD está preparado para ter um candidato à Presidência, com os palanques regionais que temos, com figuras como Eduardo Paes no Rio, Geraldo Alckmin em SP, Ratinho (Júnior, governador do PR), Belivaldo (Chagas), governador do Sergipe, e tantos outros. E, em especial, Alexandre Kalil, prefeito bem-avaliado, que será nosso candidato ao governo se quiser – e tudo leva a crer que vai querer ser. Kalil é a grande surpresa da política brasileira. Revelou-se bom dirigente de futebol e fez no seu clube do coração, pelo qual é apaixonado, uma gestão muito vitoriosa. A gestão já tinha sido muito extraordinária quando o pai (Elias Kalil) dirigiu o Atlético. E foi um grande empresário. (Kalil) se consagrou como grande gestor e grande comunicador. Ele sabe falar diretamente com o eleitor; tem essa facilidade e carisma. Sinto, por tudo o que ouço de amigos e companheiros de partido em Minas, que Kalil é um extraordinário candidato. Caso vença, vai ser um grande governador, como tem sido grande prefeito. Esses palanques regionais, tendo Minas como carro-chefe, vão permitir a Pacheco ter uma base de lançamento de sua candidatura muito expressiva.





Os debates em torno da candidatura de Pacheco, como o senhor ressaltou, dependem de conversas internas. Há outros nomes à mesa como possibilidades de representação do PSD na disputa presidencial? Se ele topar se filiar, mas resolver não disputar o Planalto, o que acontecerá?

Só há o Rodrigo Pacheco. É o nosso plano A, plano B e plano C. Sou muito intuitivo. Não trabalho com esse cenário (recusa de Pacheco em disputar o Planalto). Acho que o Rodrigo vai aceitar, sim, e será o nosso candidato.





Paralelamente aos planos do PSD, Luiz Henrique Mandetta (DEM) já sinalizou a intenção de concorrer à Presidência. O PSDB também cogita candidatos. Não há risco de pulverização das candidaturas de centro?

Tenho muito respeito por todos esses partidos, mas o PSD não se tem reunido com essas legendas porque o objetivo deles é ter um único candidato. O PSD se preparou para ter um candidato – e construiu palanques regionais. Vai ser uma retroalimentação: a candidatura presidencial vai ajudar as candidaturas dos governadores, que ajudarão a candidatura presidencial. Estamos oferecendo ao país o que há de melhor: uma candidatura como a de Rodrigo Pacheco para presidente; Geraldo Alckmin, em São Paulo; Alexandre Kalil, em Minas Gerais; Eduardo Paes apoiando o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz; Ratinho Júnior, que faz extraordinária gestão no Paraná; Otto Alencar, comandando o partido na Bahia e sabendo, com inteligência, construir o palanque adequado lá; o governador do Sergipe e tantos outros palanques regionais. Os outros partidos – e falo de maneira respeitosa – não têm tido essa preocupação e não têm dado prioridade a essa questão. É muito difícil, para o PSD, não ter candidato próprio. Vamos estar jogando fora todo o trabalho feito ao longo destes dois anos.





O senhor disse que, se quiser, Kalil será o candidato do PSD ao governo mineiro. Como o partido avalia o prefeito de BH? Em que estágio estão as conversas para a eventual participação dele no pleito estadual?

(Kalil) tem total delegação do partido em nível nacional e estadual para construir o seu projeto. Com uma diferenciação: ele é prefeito de Belo Horizonte, muito cuidadoso e responsável, conduzindo muito bem a prefeitura nesta pandemia. Ele, em nenhum momento, vai deixar de priorizar as ações de prefeito para se dedicar a uma pré-campanha ou campanha. Esse é o Kalil, muito autêntico e de muita seriedade dirigindo BH. Mas o PSD trabalha, sim, com a hipótese de ele ser candidato. Vamos dar todo o apoio. Minas Gerais merece ter um candidato da envergadura e da dimensão de Kalil. Ele mostrou sua competência e talento à frente da Prefeitura de Belo Horizonte.





Como o partido pretende se posicionar na disputa pelo Senado em Minas? Antonio Anastasia, que pode tentar a reeleição, é o candidato natural?

Kalil já deixou claro publicamente que a aliança feita em torno do seu projeto, com Rodrigo Pacheco, Anastasia, Carlos Viana e Alexandre Silveira (suplente de Anastasia no Senado), tem um processo de decisão coletiva. Parece-me que o senador Anastasia, não querendo ser candidato – tem dito que não gostaria, quer estar na vida pública com outras missões, mas não posso falar por ele, um senador de primeiríssima qualidade –, o Alexandre Silveira, que foi deputado e secretário de Estado diversas vezes, muito qualificado e identificado com Minas, será a pessoa mais qualificada para assumir a condição de candidato.





Politicamente, o senhor se considera mais perto de Lula ou de Bolsonaro?

De nenhum. O PSD é um partido de centro. Politicamente, o distanciamento é muito grande. Essa é a razão de estarmos defendendo uma candidatura própria, do Rodrigo Pacheco.