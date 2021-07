Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Patos de Minas

Motociata/carreata na Av. Marabá no Bairro Alto Caiçaras, em Patos de Minas (foto: Foto: Lélis Félix)

Cerca de 120 veículos, segundo a organização do evento, participaram de uma motociata/carreata em Patos dena manhã deste domingo (18/07). O ato foi organizado por apoiadores do presidente da República, Jair(sem partido), e convocado pelas redes sociais. A principal reivindicação foi a implantação do comprovante impresso de votação para as eleições de 2022.