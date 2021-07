Próximo boletim médico sobre estado de saúde de Bolsonaro está previsto para 9h

A previsão é de que o próximo boletim médico sobre o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro seja divulgado às 9h desta quinta-feira (15). Bolsonaro foi transferido de avião ontem à noite ao hospital Vila Nova Star, na zona Sul da capital paulista, após sentir dores no abdômen, em Brasília.



De acordo com nota divulgada ontem pela a equipe médica, o presidente deve permanecer em intenso "tratamento clínico conservador", e a necessidade de cirurgia foi inicialmente descartada. O comunicado informou que o presidente realizou "avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem".



Segundo o diagnóstico médico, o presidente sofreu uma obstrução intestinal e deve seguir em observação. Ao menos um membro da família acompanha o presidente: o filho e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos). Ao longo da noite, um grupo de apoiadores se reuniu na porta do hospital para uma oração ao presidente.



O quadro de saúde de Bolsonaro é avaliado pelo médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar o presidente no fim de 2018 quando Bolsonaro foi alvo de uma facada, durante sua campanha eleitoral.