Estado de calamidade prorrogado

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais ratificou ontem o decreto do governador Romeu Zema (Novo) que prorroga o estado de calamidade pública em Minas Gerais. O texto, editado por causa da pandemia de COVID-19, passa a valer até 31 de dezembro deste ano. O estado de calamidade determinado pela Prefeitura de Belo Horizonte, que teve o fim postergado para o último dia de 2021, também foi reforçado pela Assembleia Legislativa.





Outras seis cidades mineiras – Itabira (Região Central), Joaquim Felício (Norte), Soledade (Sul), Serro (Vale do Jequitinhonha), Passa Tempo (Centro-Oeste) e Santana do Paraíso (Vale do Aço) – tiveram renovados, pelo mesmo período, decretos municipais de calamidade. Estiva, no Sul, também foi contemplada com o reconhecimento do estado de exceção. O novo decreto de Zema sobre calamidade pública, editado em 15 de junho, começou a vigorar em 1º de julho deste ano. O aval da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) reforça o conteúdo do texto.





A ratificação dos decretos por parte dos parlamentares, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), autoriza a suspensão de prazos e limites ligados à dívida pública e aos gastos com pessoal. Há a permissão, também, para a compra, sem licitação, de insumos necessários ao enfrentamento à pandemia. O primeiro decreto de Romeu Zema sobre a calamidade pública foi expedido em 20 de março do ano passado, 12 dias após o primeiro caso de coronavírus no estado. (GP)