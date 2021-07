ALMG: revogação de decreto sobre fretadores está pronta para votação final

Flexibilização do transporte fretado está em debate na Assembleia de MG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Protesto

O Projeto de Resolução (PRE) que susta o decreto do governador(Novo) sobre a flexibilização dode passageiros em Minas Gerais está pronto para ser votado em segundo turno pelos deputados estaduais do estado. Na tarde desta segunda-feira (12/7), a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa deu novo aval ao texto. Agora, a proposição segue para análise final emA resolução anula o chamado Decreto de Liberdade dos Transportes . A normativa determinada peloflexibiliza as normas para o fretamento no estado e abre o mercado para empresas que operam por meio de aplicativos. Ainda nesta segunda, mas durante a manhã, o texto já havia sido aprovado pelo conjunto de deputados em primeiro turno.Na quinta-feira (8/7), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou ao governador a revogação da norma, por considerá-la ilegal. A corte de contas pediu à Assembleia que a derrubada definitiva seja votada.O decreto permite que o transporte de pessoas em ônibus fretados ocorra sem a apresentação, ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER-MG), de lista prévia contendo informações sobre os passageiros. O texto abole, ainda, a necessidade de circuito fechado - modelo em que o veículo inicia e termina a viagem em um mesmo ponto. As novas regras passaram a vigorar em fevereiro deste ano.O responsável por pedir que o decreto fosse sustado é Alencar da Silveira Jr. (PDT). Ele alega que, para fazer mudanças como as que constam no decreto, Zema precisaria enviar um projeto de lei ao Legislativo - com a votação do texto precedida por amplo debate em torno do tema. "Houve um atropelo e um açodamento normativo, sem uma justificativa jurídica ou econômica plausível", justifica.Mais cedo, fretadores protestaram nas imediações da Assembleia. Eles defendem a manutenção do decreto de Zema. Mais de 160 ônibus ficaram estacionados nos arredores da Casa Legislativa O ato gerou tumulto no trânsito da região e desavença com a Polícia Militar, com vários veículos sendo multados no local. A tropa de choque da PM também esteve presente.