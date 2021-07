Bolsonaro: 'Não posso tomar providência de tudo que chega para mim'

Jair Bolsonaro, presidente da República, foi avisado sobre a compra da vacina Covaxin (foto: Anderson Riedel/Presidência da República) Jair Bolsonaro (sem partido) falou, neste sábado (10/7), pela primeira vez, sobre o caso da compra das vacinas Covaxin. Ele afirmou que não podia agir diante das denúncias apresentadas a ele pelos irmãos Miranda . O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, imunizantes. O presidente(sem partido) falou, neste sábado (10/7), pela primeira vez, sobre o caso da compra das vacinas Covaxin. Ele afirmou que não podia agir diante das denúncias apresentadas a ele pelos sobre a compra da vacina contra a COVID-19 Covaxin . O(DEM-DF) e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde reuniram-se com o governante em março deste ano e apresentaram as suspeitas levantadas na negociação para compra dos









fabricante seis meses antes. Ele, contudo, foi suspenso pelo Executivo em 29 de junho, depois de o caso se tornar público. Apesar do aviso, o governo seguiu com o negócio em que prevê pagar pelo imunizante um preço 1.000% maior do que o anunciado pela própriaseis meses antes. Ele, contudo, foi suspenso pelo Executivo em 29 de junho, depois de o caso se tornar público.









O governo comprou a Covaxin por um preço 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela própria fabricante. Telegrama sigiloso da embaixada brasileira em Nova Délhi de agosto do ano passado informava que o imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias (US$ 1,34 a dose). Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde pagou US$ 15 por unidade (R$ 80,70, na cotação da época) - a mais cara das seis vacinas compradas até agora.





Diferentemente dos demais imunizantes, negociados diretamente com seus fabricantes (no Brasil ou no exterior), a compra da Covaxin pelo Brasil foi intermediada pela Precisa Medicamentos.