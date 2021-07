Renan Calheiros sobre 'caguei' de Bolsonaro: 'Que síntese'; siga a CPI

O servidor é técnico da divisão de Importação do Ministério da Saúde. Ele teria alertado à Precisa Medicamentos, intermediadora da compra da Covaxin, que as invoices (faturas) tinham irregularidades. A aquisição desse imunizante está sob suspeita de superfaturamento.

William Santana nesta sexta-feira (9/7), na chegada ao Senado (foto: Pedro França/Senado)

Santana depõe na condição de testemunha e a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da COVID.A comissão, instalada em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.