Air Supply: internautas viralizam duo musical após fala de Roberto Dias

Roberto Ferreira Dias, presta depoimento nesta quarta-feira (7/7) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Ele é questionado pelos senadores sobre a suspeita de que ele teria pedido propina para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. O ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde,, presta depoimento nesta quarta-feira (7/7) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Ele é questionado pelos senadores sobre a suspeita de que ele teria pedidopara autorizar a compra daAstraZeneca pelo governo federal.









Dupla musical Air Supply bombou nas redes após Roberto Dias citar empresa de nome semelhante (foto: Redes sociais/Reprodução) Davati Medical Supply, disse que era vendedor de vacinas em nome de uma companhia chamada “Latin Air Supply”. Em depoimento, Roberto Dias afirmou que Cristiano Carvalho, representante da empresaMedical Supply, disse que era vendedor de vacinas em nome de uma companhia chamada “”.





Os usuários das redes sociais compararam o nome da suposta empresa com a dupla musical australiana, Air Supply. O duo é formado por Graham Russell e Russell Hitchcock, donos da canção ‘Making Love Out of Nothing at All’, hit musical da década de 80.









Confira a repercussão nas redes sociais:

Aparentemente, as negociações da vacina que nunca existiu envolveram esses dois senhores e sua banda dos anos 80, a Air Supply. pic.twitter.com/BlMOyUD5wQ %u2014 Krdio Vacina no Braço e #ForaBolsonaro%uD83D%uDC89 (@krdiofala) July 7, 2021

Ontem foi Prince e hoje o Air Supply na #CPIdaCovid

%uD83C%uDFB5Lonely Is the night%uD83C%uDFB6 pic.twitter.com/oozWwx24DZ %u2014 Dom Pedro I (@OReiSoldado) July 7, 2021

Air Supply era uma das empresas que ofereciam vacina? Foi isso mesmo que o diretor milico corrupto disse na #CPIdaCovid ? %uD83E%uDD23%uD83E%uDD23 pic.twitter.com/7NpV6d4br2 %u2014 Nilson Ricardo %uD83D%uDEA9%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDFB%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF3%uD83C%uDDF0%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFB%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF8 (@NilsonRicardo13) July 7, 2021



O depoente não conhece a Davati, apenas Air supply.#cpidacovid pic.twitter.com/p7KulZKvw1 %u2014 Alcysio Canette (@alcysio) July 7, 2021

Air Supply? Lonely is the night na cadeia seus ladrões de vacina. pic.twitter.com/PJbbUKAHQM %u2014 Eduardo%u1D9C%u02B3%u1DA0 (@Eduardodfreita3) July 7, 2021