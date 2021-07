Nova pesquisa aponta vitória de Lula sobre Bolsonaro em vários cenários

(foto: AFP / Fabrice COFFRINI) Correio Braziliense, divulga nesta quarta-feira (7/7), 'que uma nova pesquisa de intenção de voto revela que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vence o presidente Jair Bolsonaro em todos os cenários para as eleições presidenciais de 2022, com a preferência de 43% a 45% dos entrevistados contra 28% a 29% de Bolsonaro, conforme a Pesquisa Genial/Quaest, lançada nesta quarta-feira (7/7)', frisou Rosana, complementando que 'Ciro Gomes, com 10% e 11% das intenções de voto nos mesmos cenários, fica em terceiro lugar das intenções de voto estimuladas'. A jornalista Rosana Hessel, do Blog do Vicente , no, divulga nesta quarta-feira (7/7), 'que uma novade intenção de voto revela que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvao presidente Jair Bolsonaro em todos os cenários para as eleiçõesde 2022, com a preferência de 43% a 45% dos entrevistados contra 28% a 29% de Bolsonaro, conforme a Pesquisa Genial/Quaest, lançada nesta quarta-feira (7/7)', frisou Rosana, complementando que 'Ciro Gomes, com 10% e 11% das intenções de voto nos mesmos cenários, fica em terceiro lugar dasde voto estimuladas'.





09:24 - 07/07/2021 CPI ouve Roberto Dias, acusado de pedir propina por vacina; veja ao vivo levantamento, resultado de parceria do banco Genial Investimentos com a Quaest Consultoria e Pesquisa, utilizando uma nova metodologia desenvolvida com base em ferramentas de correção dos substratos pesquisados, que terá periodicidade mensal até as eleições de 2022. "O estudo considerou cenários com vários candidatos cogitados como terceira via e mostram o petista liderando as intenções no momento e revela que eles ainda são pouco conhecidos pelo eleitorado", disse Rosana. Os dados fazem parte do, resultado de parceria do banco Genial Investimentos com a Quaest Consultoria e Pesquisa, utilizando uma nova metodologia desenvolvida com base em ferramentas de correção dos substratos pesquisados, que terámensal até as eleições de 2022. "O estudo considerou cenários com vários candidatos cogitados como terceira via e mostram o petista liderando as intenções noe revela que eles ainda são pouco conhecidos pelo eleitorado", disse Rosana.





Ainda segundo o texto do Blog do Vicente, 'em uma pesquisa espontânea, Lula também lidera, com 21% da preferência, enquanto Bolsonaro tem 18%. Já o volume de indecisos é bem maior, de 57%. Em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 53% contra 33% da preferência dos votos, de acordo com o levantamento.'





divulgado pela jornalista, a 'rejeição dos entrevistados a Bolsonaro é maior do que ao governo do chefe do Executivo. A desaprovação do governo foi de 57%, mas a reprovação do comportamento do presidente é de 67%. O texto completo pode ser lido Também conforme o estudopela jornalista, a 'rejeição dos entrevistados a Bolsonaro é maior do que ao governo do chefe do Executivo. A desaprovação do governo foi de 57%, mas a reprovação dodo presidente é de 67%. O texto completo pode ser lido neste link