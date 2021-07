LDO é aprovada em turno único

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, em turno único, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do governo de Minas para 2022. O texto, elaborado pelo Executivo mineiro e enviado à Casa em maio deste ano, teve 70 votos favoráveis e nenhum contrário e projeta déficit de R$ 12,4 bilhões para o ano que vem, menor do que deste ano, que é R$ 16,2 bilhões. O Executivo projeta na receita e na despesa total um crescimento, de 9,9% e 5,5% respectivamente, para o ano que vem em relação a 2021. Com isso, os rendimentos passam de R$ 105,7 bilhões para R$ 116,2 bilhões. Ainda de acordo com o Executivo, os gastos também saltam para o ano que vem: de R$ 121,9 bi para R$ 128,6 bi.





O Parlamento tinha até este mês para dar aval à LDO. Com as diretrizes aprovadas, o governo agora passa a elaborar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, que confirma os empenhos do Executivo no ano que vem. Esse texto precisa ser aprovado pelo Legislativo até o fim do ano. Quanto às emendas parlamentares da LDO, a votação em plenário foi confusa e levou os deputados a se equivocarem na votação. As que tiveram pareceres favoráveis da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) foram aprovados, enquanto os que tiveram pareceres pela rejeição do colegiado foram negados.