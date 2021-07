Municípios mineiros receberão diretamente R$ 1,5 bi do acordo da Vale

Reunião decisiva contou com representantes do Legislativo, Executivo, Ministério Público e Defensoria Pública (foto: TWITTER/REPRODUÇÃO)





O governo de Minas e a Assembleia Legislativa encerraram, ontem, o impasse de duas semanas que travava a votação de projeto de lei que destina R$ 11 bilhões dos R$ 37,68 bilhões pagos pela Vale para compensar danos do rompimento da barragem em Brumadinho em 2019. Deputados estaduais queriam repassar diretamente R$ 1,5 bilhão da indenização aos 853 municípios mineiros, dividindo a quantia conforme critérios populacionais. O Executivo, entretanto, queria a assinatura de convênios para regular os envios. Prevaleceu a ideia dos parlamentares, em acordo firmado pelos poderes. A transferência direta foi defendida como método que acelera a chegada dos recursos aos cidadãos.





O texto sobre o acordo com a Vale depende de aval da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) para estar pronto para a votação em plenário, em turno único. Hoje, o colégio de líderes da Assembleia vai se reunir para acertar as bases da retomada da tramitação. O EM apurou que a expectativa é que o destino dos R$ 11 bilhões seja analisado pelos 77 deputados na quarta-feira da semana que vem, antes do recesso de meio de ano.





A concretização do acordo ocorreu em reunião na sede do Legislativo. O presidente do Parlamento, Agostinho Patrus (PV), recebeu a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luisa Barreto; o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa; promotores do Ministério Público e representantes da Defensoria Pública de Minas Gerais. O acordo entre o governo e a companhia, oficializado em fevereiro deste ano, teve chancela do Judiciário.





Ao Estado de Minas, Patrus celebrou o consenso. “Será transferência especial, diretamente aos municípios, da forma como foi estabelecido pela Assembleia: por habitante. É a forma mais democrática. Ele (o repasse) será feito sem burocracia e a necessidade de papelada ou de o prefeito se deslocar do interior (para BH)”, diz.





Os R$ 11 bilhões vão entrar no orçamento estadual como crédito extraordinário. Por isso, o aval dos deputados é necessário. A gestão de Romeu Zema (Novo) pretende utilizar o dinheiro em obras como o Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A conclusão de hospitais regionais e intervenções em estradas interior afora também estão previstas. O socorro aos municípios foi sugerido pelos deputados. Órgãos de controle, como o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), vão fiscalizar os gastos.





“Estamos pegando R$ 1,5 bilhão e dividindo por quase 22 milhões de habitantes. Cada cidadão mineiro vai receber um pouquinho desse dinheiro que nos causa até tristeza. É o recurso da morte de 272 pessoas. Temos sempre que nos lembrar disso”, ressalta o presidente do Legislativo.





PEC

Em meio ao embaraço, deputados chegaram a apresentar proposta de emenda à Constituição (PEC) para permitir que recursos extraordinários que entrassem nos cofres públicos pudessem ser distribuídos por transferências especiais. A ideia era, justamente, destravar a ratificação do acordo e permitir o apoio aos municípios. A mudança foi aprovada em primeiro turno ontem.





A sugestão de alteração à lei máxima do Estado deixou descontentes deputados estaduais do Novo. Guilherme da Cunha, por exemplo, chegou a citar postagens de cidadãos que associaram a rapidez na tramitação da PEC – apresentada na semana passada – a supostos interesses eleitorais de Patrus. “Senhor presidente, esta PEC é uma ilusão, que não vai resolver problema nenhum, cortina de fumaça para o problema real, que é a falta de votação do acordo da Vale”, afirmou o deputado, correligionário do governador mineiro, Romeu Zema.





“Aqueles antigos defensores do enfrentamento – que criaram, em sua trajetória, a linha do enfrentamento – são uma minoria tão irrisória que não merecem nosso comentário”, rebate o filiado ao PV. Agora, a PEC — apresentada na última quarta-feira (30) — retorna às comissões para uma segunda rodada de discussões antes de voltar ao plenário. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto não precisa de sanção do governador de Minas Gerais. A expectativa é que a nova redação de trecho da Constituição seja votada em caráter definitivo na segunda (12), sendo promulgada no dia seguinte.





Procurado para comentar a reunião na sede do Legislativo, o governo mineiro não se manifestou até o fechamento deste texto.





Três perguntas para...





Agostinho Patrus (PV)

Presidente da Assembleia Legislativa de minas gerais





‘‘Cada cidadão mineiro vai receber um pouquinho”

Como foi a construção para acordar a transferência direta de R$ 1,5 bilhão aos municípios?

Vimos, ontem, que o governo tentou entendimento junto aos compromitentes. No final do dia, como não havia acordo, fui procurado para que pudesse fazer uma reunião, não só com o governo do estado, mas com os compromitentes, para buscar um entendimento. O que a Assembleia está dizendo é que seja uma transferência especial, mas que tenha os devidos controles, como é a preocupação do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público Estadual (MPMG). Vamos colocar na lei, por sugestão do MPF e do MPMG, aqueles itens em que os recursos não podem ser utilizados, para que nenhum prefeito tenha dúvida sobre a alocação desses recursos. Vamos, também, trazer algumas sugestões dentro do que já foi dito, de que só pode ser gasto o que está sendo citado no acordo com a Vale, para que possam fazer os prefeitos. Os prefeitos vão informar a conta (para depósito), que vai ser específica. O Tribunal de Contas do Estado vai atuar como órgão acessório da Assembleia na fiscalização desses recursos. O MPMG e o MPF também terão a sua atuação, como acontece com qualquer recurso público. Será transferência especial, que acontecerá diretamente aos municípios, da forma como foi estabelecido pela Assembleia: por habitante. Ou seja: cada habitante mineiro vai receber determinado valor, que é a forma mais democrática. Ele (o repasse) será feito sem burocracia e a necessidade de papelada ou de o prefeito se deslocar do interior (para BH).





Originalmente, a transferência de recursos aos municípios não constava no acordo com a Vale. Por que repassar parte da verba às 853 cidades?

Estamos pegando R$ 1,5 bilhão e dividindo por quase 22 milhões de habitantes. Cada cidadão mineiro vai receber um pouquinho desse dinheiro que nos causa até tristeza. É o recurso da morte de 272 pessoas. Temos sempre que nos lembrar disso. A Assembleia aprovou projeto (que diz que) em que cada uma das obras e intervenções, tem que constar que o recurso foi conseguido por meio do acordo com a Vale e o nome de todas as vítimas. Não podemos esquecer que esse recurso veio de um crime; de algo que matou pessoas, trouxe destruição e tantos problemas a Minas Gerais.





Deputados do Novo questionaram o tempo para a votação do acordo com a Vale. Como fica a relação com a base do governador?

Não é relação com a base. É relação com o partido Novo. Dois deputados (Guilherme da Cunha e Laura Serrano) se pronunciaram (contra a PEC). A votação foi 70 a 3 (com um voto em branco), o que demonstra que, majoritariamente, a Assembleia caminha em um sentido. Aqueles antigos defensores do enfrentamento — que criaram, em sua trajetória, a linha do enfrentamento — são uma minoria tão irrisória que não merecem nosso comentário.