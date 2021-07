Bolsonaro entra na lista mundial de 'predadores da liberdade de imprensa'

(foto: RSF/ reprodução) repressão massiva à liberdade de imprensa. O presidente Jair Bolsonaro foi incluído, pela primeira vez, na lista de "predadores da liberdade de imprensa" elaborada pela Repórteres Sem Fronteiras (RSF). A edição de 2021 foi divulgada nesta segunda-feira (5/7) e é composta por 37 chefes de Estado ou governo que impõem umamassiva à liberdade de imprensa.









A publicação também lembra da forma como o governo utiliza as redes sociais para desacreditar a mídia. "Nas redes sociais, exércitos de apoiadores e robôs retransmitem e amplificam os ataques que visam desacreditar a imprensa, apresentada como inimiga do Estado", destaca.





Os maiores ataques foram registrados contra mulheres jornalistas, analistas políticos e contra a rede Globo. A Repórteres Sem Fronteiras registrou mais de 180 ataques contra o grupo Globo em 2020. Também é citado o ataque a jornalista Patricia Campos Mello, da Folha de S. Paulo. Em março, Bolsonaro foi condenado a indenizar a profissional por ter usado um comentário de cunho sexual para se referir a ela. "Ataques sexistas e misóginos contra jornalistas mulheres também são um forte marcador do bolsonarismo", diz o texto.





Os predadores





A última edição da lista tinha sido publicada em 2016. Neste ano, 17 governantes aparecem pela primeira vez, quase metade dos 37 que compõem a lista. Esta edição também traz a novidade de citar pela primeira vez duas mulheres e um europeu.





Entre os novos integrantes da lista também está o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, suspeito de ordenar o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Já O presidente sírio, Bashar Al-Assad, e o líder da revolução iraniana, Ali Khamenei, figuram na lista desde que ela foi criada, há 20 anos.





Também fazem parte da lista o presidente da Venezuela Nicolás Maduro, o presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da China, Xi Jinping.





Dos 37 líderes, 16 representam países que estão na pior posição do relatório anual da RSF sobre a liberdade de imprensa e 19 vêm de países que figuram na lista vermelha, onde o exercício do jornalismo é considerado difícil, como é o caso do Brasil.





"Cada um desses predadores tem um jeito especial. Alguns fazem com que reine o terror, com ordens irracionais e paranóicas; outros estão implementando estratégias muito estruturadas com base em leis liberticidas. O desafio é fazer com que hoje esses predadores paguem o preço mais alto possível por essa repressão. Não deixemos que sua maneira de agir se torne 'o novo normal'", diz a publicação.





PL sobre terrorismo





A lista foi divulgada ao mesmo tempo em que a Câmara dos Deputados voltou a analisar um projeto de lei (PL) que busca endurecer a ação policial contra atos terroristas no país. Entidades de direitos humanos se preocupam com o projeto, devido ao receio de que caso ele seja aprovado se proíba a realização de manifestações contra o governo, como as que aconteceram no último sábado em todo o país, já que o texto não deixa claro o que seria considerado terrorismo.