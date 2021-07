Bolsonaro: autoridade pode ser alvo de chantagem por vídeo com menores

Jair Bolsonaro se limitou a insinuações e não apontou às pessoas citadas (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República) Presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) no Twitter postou uma série de mensagens na noite desse domingo (4/7), com insinuações sobre uma perseguição a ele por parte de uma autoridade. Segundo indicam as postagens do governante, essa pessoa estaria sendo alvo de chantagem por conta de um vídeo em que ela se relaciona com crianças ou adolescentes, pessoas do mesmo sexo ou traficantes. A conta doda(sem partido) no Twitter postou uma série de mensagens na noite desse domingo (4/7),com insinuações sobre umaa ele por parte de uma. Segundo indicam as postagens do governante, essa pessoa estaria sendo alvo depor conta de umem que ela se relaciona comoupessoas do mesmoou









Em seguida, o presidente associa a prática com uma suposta estratégia cubana de chantagem. Ainda sem apontar pessoas, Bolsonaro diz que isso 'está sendo utilizado no Brasil importada pela esquerda'.





“Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro 'A vida secreta de Fidel', de Juan Reinaldo Sánchez. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil (importado de Cuba pela esquerda) onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas, para atender ao chantageador ("Daniel")”, continua Bolsonaro.





Por fim, Bolsonaro afirma que pode haver perseguição a pessoas próximas quando nada se encontra no 'alvo principal'. O presidente tem três filhos agentes políticos (Eduardo Bolsonaro, deputado federal; Flávio Bolsonaro, senador; e Carlos Bolsonaro, vereador), todos com envolvimento direto com o pai.





"Quando nada têm contra seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes, e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc”, concluiu o presidente.