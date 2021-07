Milhares de pessoas vão às ruas no Brasil e no exterior contra Bolsonaro

O ato público contra Bolsonaro e seu governo se concentrou na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A. PRESS )

Milhares de manifestantes foram às ruas de cerca de 200 cidades em todos os estados brasileiros e no exterior ontem para protestar pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro e cobrar mais vacinas contra a COVID. Chamado de “#3JForaBolsonaro", o ato foi organizado por entidades estudantis, movimentos sociais, sindicatos e partidos. Inicialmente, os protestos estavam previstos para o próximo dia 24, mas foram antecipados depois da denúncia de corrupção na compra da vacina Covaxin e do superpedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados. Em Belo Horizonte, a manifestação foi realizada Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Com concentração às 14h, na Praça da Liberdade, o protesto desceu a Avenida João Pinheiro em direção à Praça da Estação, onde foi feita a dispersão, por volta das 18h.

Na capital mineira, os organizadores disseram que mais de 100 mil pessoas participaram da passeata. O grito dos manifestantes teve como discurso comida no prato, vacina no braço e fora Bolsonaro. Outros gritos foram de “Bolsonaro genocida”, “Bolsonaro vai cair”. A líder do Movimento Acredito em Minas Gerais, Laura Costa, disse que o protesto de ontem teve maior adesão do que o último, em 29 de maio. “É difícil estimar a quantidade de pessoas, mas alguns movimentos estimaram que 100 mil pessoas iriam participar. Com certeza, o ato está maior do que o último em BH. Acredito que está ganhando pressão pelo superpedido de impeachment do Bolsonaro, por causa desse aumento da possibilidade da saída dele do governo”, afirmou.

Além de cartazes em protesto contra o governo federal, um dos destaques do movimento foi o “Capitão Cloroquino”, também chamado de “Clorokiller”, boneco inflável em alusão a Bolsonaro, com 13 metros de altura. A sátira ao mandatário foi inflada na Praça da Liberdade pelo Movimento Acredito. “Queremos fortalecer a manifestação a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Sabemos que nos protestos na época da Dilma, os bonecos do tipo, chamados de Pixulecos, ficaram famosos e pensamos, então, em chamar a atenção para a pauta dessa forma”, afirmou Lucas Paulino, do Movimento Acredito.

Questionado sobre o nome do boneco, Lucas explicou que a intenção é fazer uma sátira com o presidente, que, desde o início da pandemia, vem "apostando em remédios sem eficácia contra a COVID”. O boneco gigante já visitou outras duas capitais brasileiras: Brasília e São Paulo. A estreia foi feita na Praça dos Três Poderes, em Brasília, mas sofreu repressão policial e precisou ser retirado.

O “Capitão Cloroquino” foi inflado no dia do depoimento da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como “Capitã Cloroquina”, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, em 25 de maio. Em seguida, o boneco partiu para São Paulo e engrossou as manifestações anti-Bolsonaro e pró-vacinas que ocorreram no último dia 29.

Durante o protesto, alguns manifestantes reclamaram que a passeata não tinha apoio da BHTrans ou da Guarda Municipal no controle do trânsito. A reportagem do Estado de Minas inclusive presenciou um carro acelerando que dispersou a passeata em três blocos enquanto descia a Avenida João Pinheiro.

Por outro lado, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que agentes da BHTrans, da Guarda Municipal, além da Polícia Militar, atuaram nos fechamentos operacionais nas vias e acompanharam o andamento dos manifestantes. Além disso, a PBH ainda afirmou que todo esse trabalho também é acompanhado pelas equipes e pelas câmeras do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH).

Na capital federal, o protesto ocorreu na Esplanada dos Ministérios. Os manifestantes se concentraram em frente ao Museu da República, a dois quilômetros do Congresso Nacional. Todas as faixas em direção à Praça dos Três Poderes foram ocupadas por gente com cartazes e faixas com os dizeres “Fora Bolsonaro” e “Somos a favor da democracia”. Em São Paulo, os manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Paulista. No início da noite, houve tumulto no Centro da capital, onde uma agência bancária foi depredada e incendiada na Rua da Consolação por um grupo de pessoas que colocaram fogo em papel e lixo na Paulista e atacaram policiais militares.

Brasileiros e estrangeiros foram às ruas das principais capitais europeias pedir o impeachment do presidente Bolsonaro. No Twitter, foram postadas imagens des protestos em Paris, Lisboa, Coimbra, Genebra, Amsterdã, Viena e cidades da Alemanha. As faixas e cartazes exibiam a palavra "genocida", acusação que é feita a Jair Bolsonaro pela morte de mais de 522 mil brasileiros na pandemia de COVID-19 Os protestos foram registrados em 35 cidades de inúmeros países, segundo informação da Frente Internacional Brasileira (Fibra). (Com agências)