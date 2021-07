Manifestantes anti-Bolsonaro se concentram junto a Monumento a Zumbi no Rio

Centenas de manifestantes já se concentram neste sábado, 3, no Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, região central do Rio de Janeiro, para um novo ato contra o presidente Jair Bolsonaro. A grande maioria dos manifestantes usa máscaras, mas existem pontos de aglomeração.



O movimento tem apoio de partidos de oposição ao governo, como PT, PDT, PCdoB, PSOL e PCB. Centrais sindicais também estão presentes, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Os participantes exibem ainda cartazes e faixa em referência a diversos movimentos, como negro, feminista e LGBT.



A concentração começou por volta das 10h. Manifestantes carregam bandeiras com "fora, Bolsonaro", "Bolsonaro genocida" e de demandas diversas, como vacina, cultura e educação. Um grande boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi montado na manifestação, com uma faixa "Lula livre" e uma máscara de proteção no rosto.



A expectativa dos organizadores é começar uma caminhada pela Presidente Vargas por volta das 11h, em direção à igreja da Candelária, onde o ato será encerrado com discursos. Guardas municipais e policiais militares acompanham o protesto e orientam o trânsito na região. Nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.