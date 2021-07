Secretário de Zema é chamado ignorante pelo presidente da Assembleia

André Quintão (PT) vai presidir a comissão especial que discutirá viabilidade da PEC (foto: FLÁVIA BERNARDO/ALMG - 1/7/20)







A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição (PEC) apresentada por deputados estaduais para pôr fim ao impasse que trava o projeto sobre a destinação dos R$ 11 bilhões pagos pela Vale para compensar os danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho abriu os trabalhos ontem sob polêmica. O secretário-geral do governo Zema, Mateus Simões, criticou a tentativa de mudança da aplicação dos recursos e foi chamado de “ignorante” pelo presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV). André Quintão (PT) foi eleito presidente e designado relator do texto. A expectativa é de que a emenda seja votada pelos 77 parlamentares na próxima semana, permitindo a análise da proposta sobre a verba bilionária.





Se a alteração da Constituição estadual for aprovada, será possível repassar, diretamente à conta das 853 prefeituras, a emenda de R$ 1,5 bilhão que a Assembleia Legislativa quer inserir ao projeto. O texto autoriza transferências especiais de recursos extraordinários recebidos pelo governo. Enquanto os parlamentares desejam o modelo de transferência direta, o governo é favorável à assinatura de convênios para regular os repasses. A divergência impede a ratificação do acordo.





Segundo apurou o Estado de Minas, a tendência é que a comissão especial já aprove o texto na segunda-feira, permitindo a votação em primeiro turno no dia seguinte. Depois, a PEC precisa de nova análise na comissão para ir para o segundo turno. A ideia é votar a emenda à Constituição por completo na próxima semana; assim, os deputados viabilizam aval imediato ao projeto sobre o acordo com a Vale.





O trato com a mineradora, fruto do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, foi firmado no início deste ano, com participação do Judiciário. As partes acordaram o repasse de R$ 37,68 bilhões. Como R$ 11 bilhões desse montante entram diretamente no orçamento estadual, trata-se de parte que precisa de aval legislativo.





Os deputados creem que a transferência direta desburocratiza o processo de repasse, auxilia os municípios no enfrentamento à COVID-19 e na busca por soluções para demandas regionalizadas. A fiscalização fica por conta dos vereadores locais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).





“Dessa forma, cada município pode escolher onde aplicar esse recurso. Na assistência, na saúde, na agricultura familiar ou em obras prioritárias. Isso fortalece as políticas públicas locais”, sustenta André Quintão, que lidera o bloco de oposição a Romeu Zema (Novo).





“IGNORANTE”

Na manhã de ontem, antes de a PEC chegar ao colegiado especial, a Comissão de Constituição e Justiça deu aval ao texto. À Rádio Itatiaia, o secretário-geral da gestão Zema, Mateus Simões, afirmou que mudar a lei não resolve o imbróglio. Ele afirmou que o tema precisa ser pactuado pelas entidades que participaram do acordo que viabilizou o pagamento da indenização, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Ministério Público estadual (MPMG). Representantes das instituições devem se reunir com Zema na segunda-feira para debater os entraves.





"É como se um marido e uma mulher fizessem um acordo para pagamento de pensão. É óbvio que esse dinheiro será gasto com os filhos. E o pai resolve entregar o dinheiro direto para o filho. Pode até parecer uma boa ideia, mas está em desacordo com o definido judicialmente, e o pai vai preso”, disse o secretário, em tom de analogia.





As declarações geraram forte reação do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), que subiu o tom contra Simões, mesmo sem citá-lo diretamente. “A ALMG vai votar a PEC da Vale, e não será um ex-vereador de meio mandato, inexperiente, ignorante e muito presunçoso, quem vai nos dizer o que fazer”, publicou ele nas redes sociais, mencionando o fato de Simões ter renunciado ao mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) para assumir posto no Executivo estadual.





Em nota enviada à reportagem, o Palácio Tiradentes corrobora o entendimento de que a PEC não põe fim ao impasse. A avaliação é que a emenda não muda os termos do trato judicial. “É o texto do acordo judicial que estabelece limites claros aos quais deve-se obediência. Isso porque, ainda que a Constituição do estado passe a autorizar a transferência especial para recursos fruto de acordo judicial – sem a necessidade de um instrumento jurídico e de prestação de contas –, tal medida não estaria respaldada pelo acordo judicial e inviabilizaria o cumprimento integral das regras nele contidas”, lê-se em trecho do texto.





SABATINA

Deputados estaduais se programaram para sabatinar ontem os secretários de Fazenda, Planejamento e Gestão e Governo. O cronograma, no entanto, acabou suspenso. A audiência com Gustavo Barbosa, da Fazenda, transcorria normalmente quando Ulysses Gomes (PT) pediu informações sobre o saldo das contas bancárias do Poder Executivo. O representante do governo estadual, porém, alegou que questões legais impediam que os valores fossem publicizados. Diante do impasse, a programação foi paralisada e será retomada em outra data.





As sabatinas a Igor Eto, de Governo, e Luisa Barreto, de Planejamento e Gestão, ocorreriam após a conversa com Gustavo Barbosa. Apesar disso, as audiências compunham a mesma reunião do Assembleia Fiscaliza, programa semestral para o monitoramento de ações do governo. Como a inquirição do secretário de Fazenda foi suspensa, não houve condições legais para seguir o planejamento.





Ao ser questionado por Ulysses Gomes sobre o saldo do governo, Barbosa chegou a dizer que, embora não conseguisse fornecer o dado de pronto, poderia conceder a informação se requerimento sobre o tema fosse oficiado. O líder de Romeu Zema (Novo) no Parlamento, Gustavo Valadares (PSDB), alegou que uma instrução normativa do Poder Executivo impede a divulgação. A regra estaria vinculada à Lei de Acesso à Informação (LAI). O imbróglio fez a reunião ser suspensa por alguns minutos. Depois, a sessão foi retomada. A ausência de acordo, no entanto, fez Hely Tarquínio (PV), que presidia os trabalhos, encerrar as atividades.





Ao Estado de Minas, Ulysses explicou que enxerga a informação como essencial para entender a situação fiscal de Minas Gerais. Segundo o petista, o estado tem pouco mais de R$ 8,3 bilhões de saldo nos cofres públicos, em conta obtida a partir da diferença entre receitas e despesas.