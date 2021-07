Damares Alves está namorando homem casado, revela blogueiro bolsonarista

Sandra Terena, mulher do blogueiro Oswaldo Estáquio (beijando Damares) e a ministra, nos bons tempos. Relação rompida após blogueiro ser alvo de inquérito no STF (foto: Reprodução/Instagram )

Marco Feliciano

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,, está ameaçada de perder o cargo na Esplanada dos Ministérios , se depender oO motivo para aseria oda ministra com um, conforme ela própria admite, e que diz ter sido enganada, no início do, sobre o estado civil doEssa história só veio à tona após um outro suposto caso de traição. Dessa vez envolvendo o, que responde inquérito na Justiça por espalhar fake news . O blogueiro teria ficado contrariado pelo fato de ser colocado de lado no staff da ministra – que ele admite plantar notícias falsas em seu blog a pedido de Damares - e, ainda, ter amargado o fato de a mulher ter perdido um cargo comissionado no ministério.Uma das vítimas de Oswaldo Eustáquio – que diz ter perdido o prestígio junto a Damares depois de ser alvo de inquérito judicial e prisão domiciliar-, foi o pastor e deputado federal Marco Feliciano (PSC/SP).O jornalista admitiu ter noticiado, em seu blog, uma noticia fake contra Feliciano, que o teria prejudicado a assumir o ministério hoje ocupado por Damares.Oswaldo Eustáquio diz que já caluniou adversários a pedido dela e que, agora, tenta também constrangê-la com inconfidências íntimas junto aos evangélicos.