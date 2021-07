Câmara recebe superpedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro

O novo pedido de impeachment unifica os outros 122 já apresentados ao Parlamento desde o início do governo federal (foto: CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





Brasília – Partidos políticos, lideranças sociais, entidades sindicais, coletivos e movimentos populares apresentaram ontem à Câmara dos Deputados o chamado superpedido de impeachment, com mais de 271 páginas e 46 assinaturas, contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato envolve o maior número de representantes de setores entre os mais de 120 pedidos que já haviam sido protocoladas no Parlamento. O documento protocolado sustenta que Bolsonaro cometeu 23 crimes de responsabilidade praticados por autoridades de Estado descritos na Lei 1.079/1950 (Lei do Impeachment). O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a quem compete aceitar o pedido para tramitação, disse, entretanto, que um processo de impeachment exige “materialidade” e que vai “aguardar os acontecimentos” na CPI da COVID no Senado.





Pela primeira vez, um pedido reúne as suspeitas de um esquema de corrupção para fraudar contratos de compra de vacinas. Assinam a peça PCB, PSB, PT, PSTU, Psol, PDT, PCdoB, PCO, Rede Sustentabilidade e Cidadania; ex-aliados do presidente, como a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e os deputados Alexandre Frota (PSDB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP); Movimento Brasil Livre (MBL), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), que elaborou o texto.





O texto do “superpedido” está organizados em sete categorias: crimes contra a existência da União; crimes contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados; crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; crimes contra a segurança interna; crimes contra a probidade na administração; crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos; e crimes contra o cumprimento de decisões judiciárias.





A ex-líder do governo na Câmara, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), fez parte da entrevista coletiva à imprensa sobre o pedido de impeachment. Ela era uma das principais apoiadoras do presidente. Além de ter feito parte da campanha eleitoral de Bolsonaro, em 2018, era líder do chefe do Executivo federal na Câmara e fazia parte do círculo interno da cúpula do governo. Joice foi uma das primeiras ‘bolsonaristas’ assumidas a romper relações políticas com o presidente. “Genocida é a palavra. Bolsonaro jogou bombas no nosso país. Nunca mais, mas nem com uma arma na cabeça, esse homem leva um voto meu”, afirmou a parlamentar. “Genocida!”, repetiu Hasselmann. “Eu fui líder desse ogro, desse monstro”, conclui





O líder da Oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou que esse “superpedido” de impeachment unifica vários outros pedidos já apresentados. Ele explicou que as últimas denúncias envolvendo a compra de vacinas e supostas irregularidades não fazem parte do documento, mas trazem mais força para o pedido. “Este é um governo que vende a vida dos brasileiros por um dólar”, afirmou Molon. O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), destacou que, em condições normais, não estaria no mesmo palanque de diversos partidos de esquerda, mas ressaltou que é um momento que une partidos de direita, de centro e de esquerda. “É um pedido de impeachment que possui uma causa legítima, para derrubar esse governo que mais promoveu morticídio, genocídio e destruiu a máquina pública para blindar os próprios filhos”, protestou Kataguiri.





O pedido menciona que Bolsonaro teria cometido crime contra o livre exercício dos poderes ao participar de ato com ameaças ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF); usar autoridades sob sua subordinação para praticar abuso de poder, no episódio de troca do comando militar e interferência na Polícia Federal; incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina; provocar animosidade nas classes armadas, ao incentivar motim dos policiais militares em Salvador; e as omissões e erros no combate à pandemia, que seriam crime contra a segurança interna.





CRIMES DE RESPONSABILIDADE

Principais delitos que teriam sido cometidos pELO PRESIDENTE JAIR Bolsonaro incluídos no superpedido de impeachment





– Crime contra a existência política da União. Ato: fomento ao conflito com outras nações

– Hostilidade contra nação estrangeira. Ato: declarações xenofóbicas a médicos de Cuba

– Crime contra o livre exercício dos poderes. Ato: ameaças ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal e interferência na Polícia Federal

– Tentar dissolver ou impedir o funcionamento do Congresso. Ato: declarações do presidente e participação em manifestações antidemocráticas

– Ameaça contra algum representante da nação para coagi-lo. Ato: disse de que teria que “sair na porrada” com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), membro da CPI da COVID

– Ameaça para constranger juiz. Ato: ataques ao Supremo

– Usar autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder. Ato: trocas nas Forças Armadas e interferência na Polícia Federal

– Subverter ou tentar subverter a ordem política e social. Ato: ameaça a instituições

– Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Ato: ir a manifestação a favor da intervenção militar

– Provocar animosidade nas classes armadas. Ato: aliados incitaram motim no caso do policial morto por outros policiais em Salvador

– Violar direitos sociais assegurados na Constituição. Ato: omissões e erros no combate à pandemia

– Crime contra a segurança interna do país. Ato: omissões e erros no combate à pandemia

– Decretar o estado de sítio não havendo comoção interna grave. Ato: comparou as medidas de governadores com um estado de sítio

– Permitir a infração de lei federal de ordem pública. Ato: promover revolta contra o isolamento social na pandemia

– Crime contra a probidade na administração. Ato: gestão da pandemia e ataques ao processo eleitoral

– Expedir ordens de forma contrária à Constituição. Ato: trocas nas Forças Armadas

– Negligenciar a conservação do patrimônio nacional. Ato: gestão financeira na pandemia e atrasos no atendimento das demandas dos estados e municípios na crise de saúde

– Crime contra o cumprimento das decisões judiciais. Ato: não criar um plano de proteção a indígenas na pandemia

– Blindar subordinados em caso de delitos: Ato: não pediu investigação de suposta irregularidade na Covaxin





Lira: “Ideal é esperar o avanço da CPI”

Brasília – O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), disse que um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro “exige materialidade” e que é preciso aguardar os desdobramentos da CPI da COVID. “Até onde acompanhei na imprensa, o documento que foi protocolado hoje é uma reunião de outros pedidos de impeachment com o agregado dos depoimentos da CPI. Se esta é a novidade, o ideal é esperar o avanço da CPI que acontece na outra Casa para ver se há algo de verdade e contundente além dos depoimentos. Vamos aguardar os acontecimentos. O impeachment exige mais que palavras, exige materialidade.”





A abertura de um processo de impeachment depende do presidente da Câmara. Ele é quem tem atribuição de admitir qualquer pedido apresentado. “Aqui, seguimos a pauta do Brasil, das reformas e dos avanços. Respeito a manifestação democrática da minoria. Mas um processo de impedimento exige mais que palavras. Exige materialidade”, disse também Lira.





A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) também se manifestou pelas redes sociais: “É um ato puramente político e em total falta de consonância com o momento que estamos vivendo. Além disso, não há motivo [para abertura do processo]; não há clima, nem político, nem popular”.





O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) afirmou que o governo Bolsonaro é vítima de narrativas falsas construídas diariamente para destruir a imagem do presidente. “O governo tem comprado vacinas, não tem medido esforços para a manutenção dos empregos através de linhas de crédito e de auxílios emergenciais, mas, como não conseguem encontrar nada, nem mesmo casos de corrupção, criam-se narrativas a todo momento para poder respingar no presidente Jair Bolsonaro”, criticou Jordy.





O deputado Bibo Nunes (PSL-RS) disse que o pedido é feito pela oposição, que é contra tudo e a favor de nada, do quanto pior melhor. Segundo ele, esse chamado “superpedido” vai ser desmoralizado. “Pedir o impeachment de Bolsonaro baseado no quê? Com que roupa vem esse pedido? Não tem improbidade. Não tem erro algum do governo. O que tem são falsas acusações, sem fundamento algum”, disse Nunes.