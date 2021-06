Documentos contradizem declaração de Romeu Zema

Agostinho Patrus aponta "decepção" nas tratativas com o governo estadual (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS - 8/6/21)

Documentos obtidos com exclusividade pelo Estado de Minas indicam que a equipe do governador Romeu Zema (Novo) enviou um substitutivo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para alterar o Projeto de Lei 2.508, que regulamenta a utilização dos R$ 11 bilhões da Vale. O dinheiro vem do acordo do Executivo estadual com a mineradora em decorrência da tragédia causada pelo barragem em Brumadinho, na Grande BH, em 2019.





Uma especialista em políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) enviou e-mail à ALMG em 19 de junho. No conteúdo, estava um substitutivo ao texto em tramitação. São várias alterações, entre elas a elevação no número de anexos do projeto: de três para seis.





Um dos anexos regulamenta, por exemplo, o repasse para as prefeituras – a principal discordância entre o estado e os deputados. Isso porque os parlamentares defendem uma transferência direta aos caixas municipais para evitar "uso político" do dinheiro. A gestão de Zema, porém, prefere o repasse por meio de convênios. Para o deputado Agostinho Patrus (PV), presidente ALMG, esse tipo de estratégia oneraria os cofres públicos em R$ 310 milhões.





Pelas alterações enviadas pela servidora da Seplag, os valores enviados às prefeituras variariam entre R$ 750 mil (populações abaixo de 5 mil) e R$ 50 milhões (repasse para Belo Horizonte). A relação ainda considera repasses de R$ 30 milhões (cidades acima de 500 mil habitantes), R$ 15 milhões (entre 200 mil e 500 mil pessoas), R$ 7 milhões (entre 100 mil e 200 mil), R$ 5 milhões (de 50 mil a 100 mil), R$ 2,5 milhões (entre 25 mil e 50 mil) e R$ 1,5 milhão (de 15 mil a 25 mil).





Além disso, outros dois anexos seriam incluídos no projeto: o Programa Recuperação e Manutenção da Malha Viária, voltado a diversas rodovias espalhadas por Minas, e os “projetos a serem executados condicionados à existência de saldo financeiro”. Entre esses projetos está a complementação de recursos federais para o metrô da Grande BH e a ampliação da malha aérea da Polícia Militar.





Os documentos desmentem afirmação de Zema ao EM., durante entrevista. “Eu e meu governo não demos nenhuma palavra para a Assembleia. A Assembleia tem autonomia, tem soberania para poder fazer o projeto, emendar o que enviamos, na hora que quiser. Então, está na mão da Assembleia, não está nas nossas mãos. Desde que a Assembleia faça isso dentro do acordo que foi feito em fevereiro e dentro dos limites da lei, vamos acatar tudo”, disse.





Para sustentar que o Legislativo pode fazer alterações no projeto, o governador recorreu às articulações que resultaram na abertura da CPI que investiga supostas irregularidades na Cemig. “A Assembleia não depende de nós. A Assembleia é soberana. Teve acordo para abrir CPI. Por que ela não vota o acordo (da Vale)? Então, ela pode fazer isso a qualquer momento, do jeito que ela fez com a CPI. Que ela (a ALMG) avalie lá o regulamento dela, tem soberania, acho que está esquecendo. Ela pode votar a qualquer momento. Não depende do governo. A Assembleia é soberana”, asseverou.





Ontem, Agostinho Patrus apontou “decepção” decorrente do impasse nas tratativas. Ele pediu ao governo o envio de um texto substitutivo prevendo a transferência de R$ 1,5 bilhão às prefeituras, conforme o anexo incluído pela servidora da Seplag. Para Patrus, porém, o Executivo descumpriu combinados já firmados.





"Quando esse recurso sai de forma igual a todos os municípios, você deixa de ter o chamado apadrinhamento. A hora que você deixa de ter o convênio, da mesma forma. Você deixa de ter aqueles que vão se sentar ao lado do prefeito para assinar o convênio e dizer que foram parte disso. O que a Assembleia quer é fazer algo sem essa visão política", disse Patrus. Zema, embora concorde com o repasse de R$ 1,5 bilhão às prefeituras, refutou a tese de “burocratização”. Segundo ele, a ideia de enviar novo substitutivo é que pode dificultar o processo.





“Não queremos burocratizar nada, mandamos a lei que está lá prontinha. É só a Assembleia emendá-la. Me parece que quem está querendo burocratizar é a Assembleia, que está querendo que seja feito um novo substitutivo. Então, da nossa parte, isso já era para ter acontecido há muito tempo. E por que falar isso só agora, depois de quatro meses que o projeto foi enviado? Faz sentido?”, questionou.





O secretário-geral do Governo de Minas, Mateus Simões, afirmou que o estado não vai enviar substitutivo ao projeto. "Nós mandamos para a Assembleia um texto que extraímos do acordo de reparação assinado com a Vale, os ministérios públicos estadual e federal e a Defensoria Pública. A única forma de obter um novo texto seria reunir todos esses agentes novamente perante o Tribunal de Justiça, reabrir a discussão que passamos 18 meses tendo e refazer o acordo. Da nossa parte, não há que se falar em substitutivo", disse.





Já a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, disse que os prefeitos não são signatários do acordo. "Caso haja qualquer recurso gasto com objetos não previstos no acordo, caso haja qualquer recurso gasto pelas prefeituras em desacordo com o que prevê o termo de reparação, a responsabilidade sobre essa execução não é dos municípios, mas única e tão somente do governo de Minas Gerais", disse a secretária.





Governo

Em nota enviada ao Estado de Minas ontem à noite, o Executivo estadual afirma: “É inverídica a afirmação de que houve concordância do Governo de Minas sobre pontos que ferem o acordo judicial relativo ao Termo de Reparação com a Vale, em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais". A nota diz ainda: "Conforme afirmou o governador Romeu Zema, não houve nenhuma palavra por parte do Executivo para concordar com tal posicionamento. E também conforme declaração do próprio governador, o Executivo sempre esteve de acordo na transferência de R$ 1,5 bilhão, desde que fossem respeitados os limites legais e do acordo".





Sobre o e-mail obtido pelo Estado de Minas, a nota informa: "As equipes técnicas do governo e da ALMG trocaram mensagens entre os dias 17 e 21 de junho, para discutir um possível texto de alteração do projeto de lei sempre conforme os limites técnicos e legais do acordo judicial". "Em nenhum momento houve, por parte do governo, concordância quanto a inclusão de emendas impositivas ou repasse de recursos via transferência especial".





O texto sobre os R$ 11 bilhões da Vale está na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALMG. Os integrantes do colegiado precisam aprovar o projeto e, assim, autorizar a votação em plenário, em turno único. Nessa etapa, os 77 deputados vão poder emitir opinião. No último dia 21, havia expectativa de análise da proposta na comissão. A reunião daquele dia, contudo, foi encerrada sem que o tema fosse deliberado. Ao comunicar a decisão, Agostinho Patrus reclamou de interlocutores do governo.