Eleições 2022 em Minas: Zema tem 34% e Kalil 28%, diz pesquisa

Zema deve enfrentar Kalil no segundo turno das eleições de 2022 (foto: Gladyston Rodrigues/EM - Alexandre Guzanshe/EM) F5 Atualiza Dados Pesquisas, encomendada pela TV Alterosa e divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas, aponta que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deve ser reeleito nas eleições de 2022. Cerca de 32,50% da população mineira, na resposta estimulada, afirmaram que votariam no governador do partido Novo. A pesquisa de intenção de votos daencomendada pelae divulgada com exclusividade pelo, aponta que o governador de(Novo), deve sernas eleições de 2022. Cerca de 32,50% da população mineira, na resposta estimulada, afirmaram que votariam no governador do partido Novo.





Votos nulos ou em branco foram representados por 11,80% e indecisos por 9,50% dos entrevistados.





O deputado federal André Janones (Avante-MG) aparece com 9,50% das intenções de voto, seguido pelo senador Carlos Viana (PSD-MG), com 4,30%, pela deputada federal Áurea Carolina (PSOL-MG), com 2,70%, pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), com 2,50%, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PV), com 1,70%, e pelo deputado federal Carlos Melles (DEM-MG), com 1,50%.





O grande número de votos nulos, brancos ou indecisos pode ser explicado pela distância das eleições, previstas somente para o final do próximo ano. É o que diz o diretor-executivo da F5 Atualiza Dados Pesquisas, Domilson Coelho.





“Devemos levar em consideração o fato de que a população ainda não sabe de forma certeira em quem vai votar, pela falta de candidatos e projetos políticos. O que observamos é, na verdade, uma movimentação nos bastidores que indica que Zema e Kalil devem se enfrentar”, afirma.

Segundo turno

Ainda de acordo com a pesquisa realizada pela F5 Atualiza Dados Pesquisas, em um segundo turno com cenário onde Zema e Kalil se enfrentam, o governador mineiro seria reeleito, com 40,30% dos votos. Kalil aparece com 31,80%.





Votariam nulo ou em branco 16,80% ou estão indecisos 11,10%.









Leia:



“O governador de Minas, Romeu Zema, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, vem polarizando as pesquisas feitas nos últimos meses. Os dois têm o mesmo foco: o controle da pandemia. Zema vem se mostrando preocupado com Minas e Kalil com BH, o que coloca os dois, de forma discreta, nas movimentações políticas”, pontua Domilson Coelho.Leia: Kalil x Zema: alianças para 2022 começam a ser discutidas

Ainda segundo o diretor-executivo, a polarização entre os dois possíveis candidatos deve ser menor ao longo do tempo. “Assim que saírem novos nomes e candidaturas”, explica.





Questionado se a polarização entre o governador de Minas e o prefeito de BH pode ser efeito de uma polarização nacional, o diretor apontou que sim . “Zema claramente é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e Kalil já se mostrou diversas vezes opositor aos pensamentos do presidente”, pontua. “Mas observamos que Zema ‘tirou o pé do acelerador' por sentir um desgaste do presidente, vendo que nos últimos 60 dias, é possível observar um desgaste do governo federal em Minas Gerais”, diz.

No Senado





A maior parte da população ainda não decidiu em quem deve votar para o Senado (foto: Divulgação/Senado Federal) A F5 Atualiza Dados Pesquisas também estimulou uma pesquisa para prever a eleição dos senadores. A maior parte da população ainda não decidiu em quem deve votar para o Senado. A pesquisa aponta, na resposta estimulada, que 46,30% dos mineiros estão indecisos. Votos brancos e nulos foram representados por 21,30% dos entrevistados.





O deputado estadual eleito pelo Cidadania e ex-vereador da cidade de Divinópolis, Cleitinho, aparece com 11,20% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), com 7,20%, pelo presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, com 4,70%, pelo suplente do senador Antonio Anastasia, Alexandre Silveira de Oliveira, com 4,20%, pelo deputado federal e ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, com 3,20%, e pelo secretário-Geral do Estado de Minas Gerais, Mateus Simões, com 1,90% das intenções.





A pesquisa





A metodologia de pesquisa utilizada pela F5 Atualiza Dados Pesquisas é quantitativa, realizada por meio de ligações para telefones fixos e celulares junto a uma amostra de eleitores de Minas Gerais.





As ligações ocorreram entre os dias 24 e 25 de junho de 2020 e foram entrevistadas 1.305 pessoas.





A margem de erro máxima estimada é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%.





A F5 Atualiza Dados Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 6ª Região sob o n°6340.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.