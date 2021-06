Luis Miranda (DEM-DF): está ocorrendo a pior corrupção de todos os tempos

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou neste sábado que, para manter uma bandeira política de governo sem corrupção, não se combate o problema atualmente no País.



"Está ocorrendo a pior corrupção de todos os tempos, simplesmente estão fingindo que não existe. Em vez de termos corrupção isolada, há um alastramento, os corruptos estão nadando de braçada", disse o parlamentar em Live do site "O Antagonista", junto com seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda.



O deputado destacou que houve outros casos de corrupção dentro do ministério da Saúde e que a Polícia Federal "vai puxar" e verificar que há "algo errado de fato".



"Foi o presidente Bolsonaro que citou o nome do Ricardo Barros, não eu", disse, citando a revelação feita ontem em seu depoimento à CPI da Covid de que o presidente Jair Bolsonaro teria citado o nome do deputado e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), ao ouvir as supostas irregularidades na compra da Covaxin. Miranda disse que, de quarta-feira para cá, ele não conversou com o presidente Bolsonaro.