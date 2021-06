CPI da Cemig define nomes que vão investigar supostas irregularidades

Agostinho Patrus (PV), presidente da Assembleia Legislativa: "Os trabalhos da comissão serão norteados pela defesa do interesse público, à luz dos termos regimentais e dos preceitos constitucionais, como é próprio da ALMG" (foto: GUILHERME BERGAMINI/ALMG - 1/2/21)







A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) oficializou ontem a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Sete deputados vão participar do colegiado responsável por investigar supostas ilicitudes cometidas pela companhia e seus representantes. A coalizão que apoia o governador Romeu Zema (Novo) indicou Zé Guilherme (PP) e Zé Reis (Podemos). A oposição ao Palácio Tiradentes será representada por Beatriz Cerqueira (PT) e Professor Cleiton (PSB), primeiro a assinar o requerimento que pede a apuração. O bloco independente escolheu Cássio Soares (PSD), Sávio Souza Cruz (MDB) e Hely Tarquínio (PV).





A comissão, que tem poderes de Justiça, pode funcionar por 120 dias. Há possibilidade de prorrogação do funcionamento por outros dois meses. As vagas da CPI foram preenchidas conforme a proporcionalidade dos três blocos parlamentares. Como são representados por 39 deputados, os independentes ficaram com três cadeiras.





Com menos integrantes (21), os governistas ganharam dois assentos. Por esse critério, a oposição teria apenas um representante. O bloco antagônico a Zema, no entanto, ganhou outra cadeira pelo fato de Beatriz Cerqueira ter solicitado, em outra ocasião, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para tratar da Cemig. A prerrogativa já havia sido utilizada em 2019, quando funcionou a CPI sobre a tragédia de Brumadinho.





A nova comissão de inquérito foi solicitada para apurar atos como a venda das ações que a Cemig mantinha nos quadros sociais das empresas energéticas Light e Renova. A intenção de se desfazer de participação na Taesa, outra companhia do ramo, também vai ser debatida. A ideia é saber se as alienações causaram danos aos cofres públicos. Supostos conflitos de interesses oriundos de eventuais condutas ilegais de diretores e funcionários da estatal também vão ser investigados.





A transferência de atividades administrativas da companhia para São Paulo será debatida. A mudança, na visão de parlamentares, gerou prejuízos a Minas Gerais. "Os trabalhos da comissão serão norteados pela defesa do interesse público, à luz dos termos regimentais e dos preceitos constitucionais, como é próprio da ALMG. Os fatos que motivaram a abertura desta CPI merecem atenção e a devida análise por parte dos parlamentares", disse o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV).





PRÓXIMOS PASSOS

Agora, em data ainda não definida, a CPI da Cemig fará a sessão inaugural. Na reunião, os deputados vão eleger presidente e vice-presidente. Caberá à presidência do colegiado designar um dos integrantes do grupo para ocupar a relatoria. O responsável pelo cargo deverá escrever o texto final da comissão, contendo os fatos apurados durante os trabalhos e eventuais recomendações a órgãos como o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O indiciamento de investigados poderá ser solicitado.





Por ter sido o signatário inicial do ofício que pautou a abertura da CPI, Professor Cleiton não pode ser presidente ou relator. A CPI terá sete suplentes: Sargento Rodrigues (PTB), Repórter Rafael Martins (PSD), Arnaldo Silva (DEM), Elismar Prado (Pros), Cristiano Silveira (PT), Guilherme da Cunha (Novo) e Roberto Andrade (Avante). O pessedista Cássio Soares é o relator da comissão de inquérito que investiga possíveis irregularidades no uso de vacinas contra a COVID-19 em servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.





PRIVATIZAÇÃO NA PAUTA

Na semana passada, o Parlamento mineiro já havia escolhido os componentes de outra comissão, responsável por debater a possibilidade de privatização de estatais, promessa de campanha do governador Romeu Zema (Novo). A venda da Cemig é ideia encampada pelo Palácio Tiradentes.





Nesse colegiado, os deputados tratarão de tópicos como as vantagens e desvantagens da venda de empresas públicas. Os deputados poderão debater, por meio de mecanismos como audiências públicas, reuniões com convidados e visitas, a viabilidade das desestatizações. Além de abordar as consequências das privatizações, o colegiado vai discutir os mecanismos legais que possibilitam as vendas.





No caso de Cemig e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), por exemplo, a Constituição mineira determina realização de referendo popular para deliberar sobre negócios envolvendo as empresas. Para que as consultas públicas sejam dispensadas, o governo precisa que a Assembleia aprove uma proposta de emenda à Constituição (PEC).