Kalil defende nome de Pacheco como terceira via na disputa presidencial

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), acredita que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), é nome pertinente para disputar o Palácio do Planalto em 2022. Na visão dele, Pacheco pode se posicionar como terceira via em opção a Jair Bolsonaro (sem partido), que tentará a reeleição, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao Estado de Minas. O chefe do Poder Executivo municipal afirmou que pode apoiar o parlamentar caso ele tente disputar a sucessão presidencial. “Seria uma terceira via ótima o presidente do Senado. Por que não?”, disse.





Kalil foi ao Twitter prestar solidariedade a Pacheco por causa do veto presidencial ao projeto de lei complementar (PLC) que inclui 81 municípios do Vale do Rio Doce na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O PSD esteve no grupo simpático à candidatura do senador à presidência do Congresso Nacional. Uma reunião em BH, na casa de Kalil, amadureceu o apoio dos pessedistas a Pacheco. A relação deles tem se estreitado desde então.





Na semana passada, o prefeito admitiu ser pré-candidato ao governo estadual. Ao EM, no entanto, lembrou que a disputa ainda está distante no horizonte. “Vamos ver o que vai acontecer até lá. Falta muita água para passar debaixo dessa ponte.” Ao falar de Lula na sabatina, Kalil lembrou que o líder petista participou da campanha de Nilmário Miranda em 2020. “Lula estava na televisão em novembro pedindo voto contra mim. Eu tenho obrigação de pular no colo dele?”, questionou. Ele afirmou que Bolsonaro também trabalhou contra a sua reeleição.





A última disputa em solo belo-horizontina, aliás, foi utilizada por Kalil para comentar a disputa que bolsonaristas e petistas devem travar no próximo ano. Ele não descarta a neutralidade. “Me dou o direito, inclusive, de ficar neutro. Quem veio me ajudar na minha reeleição? Vocês tiveram notícias de Bolsonaro ou Lula aqui? Por que sou obrigado a não cruzar os braços e a não dizer ‘vota em quem quiser’?”, indagou. “Os dois tentaram puxar o meu pé aqui.”





Mesmo assim, o prefeito reconhece que pode optar por algum caminho. “Posso chegar e falar ‘não vou ficar neutro, não’. E qual é a força que eu tenho? Isso tem que ser me dito. Parece que o apoio do prefeito de Belo Horizonte pode mudar o cenário nacional. Até nisso tem que ter autocrítica. O que vai mudar se eu apoiar um ou outro?”, completou. Apesar das ressalvas e de garantir ser avesso a “rótulos” políticos, o prefeito diz que aceitaria composições com partidos de campos opostos. “Apoio quero de todo mundo. Do Novo, PT, PDT, PSB… Quero apoio de todos. Do PSL (também)”, sustentou. Neste ano, Kalil se reuniu com Fernando Haddad, candidato a presidente pelo PT em 2018.





O prefeito quer manter o diálogo com diversas forças. Ele não se furta, inclusive, a conversar com lideranças antagônicas. “Se o Bolsonaro vier, ou me convocar, eu vou lá. Se o Lula vier aqui, será muito bem recebido”, garantiu. “Já tenho uma etiqueta. Sou atleticano. É como brinquei: daqui a pouco, vão descobrir uma tatuagem do Cruzeiro na minha coxa. Querem colocar estrela no meu peito e que eu pegue em armas.”





Sobre o Legislativo belo-horizontino, Kalil adotou tom crítico ao tratar da rejeição ao empréstimo de US$ 167 milhões – R$ 907 milhões à época do veto, em março – para conter enchentes e urbanizar ocupações no Vetor Norte da cidade. “Foi um crime contra a pobreza, contra (soluções para a) inundação. É o dinheiro mais barato do mundo, que foi politizado. Por ignorância, porque eles achavam que era um dinheiro que eu usaria como prefeito.” Doze vereadores votaram contrariamente ao projeto e vetaram a sugestão do Executivo.