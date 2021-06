Ex-ministro mantém negacionismo na CPI e ataca isolamento social e STF

''A política infectou a ciência'' - Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania, prestou depoimento polêmico à Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID ao negar eficácia do isolamento social contra a pandemia e a existência de um gabinete paralelo para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro e ainda acusar o Supremo Tribunal Federal de interferir na atuação do governo federal ao dar autonomia a estados e municípios para combater o coronavírus. Ele é apontado por integrantes do colegiado como um dos mentores desse grupo por um dos integrantes da suposta equipe, em reunião gravada com Bolsonaro e também foi confrontado por senadores sobre sua postura negacionista da pandemia.





Durante o depoimento à CPI, Osmar Terra disse que o isolamento social não tem eficácia e é contraproducente. “Trancar todo mundo em casa por 18 meses até encontrar a vacina. Ora, isso são propostas fora da realidade. O mundo tem que funcionar para as pessoas se alimentarem”, afirmou. Ele foi questionado pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), e pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-BA), sobre a defesa que faz da imunidade de rebanho e da influência dele sobre o gabinete e Bolsonaro. “O presidente fala o que ele quer falar, ele fala do jeito que ele entende. Eu não tenho poder sobre o presidente de ‘o senhor vai falar isso, vai falar aquilo’. Isso não existe. Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente, e ele era deputado”, afirmou Terra.





“Não tem cabimento uma coisa dessas, querer imputar um poder sobrenatural para as pessoas... Ele ouve todo mundo, como todo mundo... O senhor não é da área da saúde, presidente Aziz, nem o senador Renan, mas o senhor ouve alguém, o senhor vai perguntar, pergunta para um, pergunta para outro para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode, claro! Isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falácia! Não tem…”, disse também Omar Terra.





“Esse vídeo aí, editado pelo (site) Metrópoles, mostra uma reunião pública. Isso foi transmitido pela internet, tinha mais de 20 mil pessoas assistindo. Isso foi vazado como informações sigilosas, que tinha uma reunião do gabinete paralelo... Aquilo ali foi um grupo de médicos que, através da rede, se manifestou querendo conversar com o presidente. Conversou com o ministro da Saúde no mesmo dia, conversou com o presidente, e me convidaram para ir junto”, alegou.



''Alguns políticos como o senhor infectaram a ciência'' - Omar Aziz, presidente da CPI da COVID (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)



Ao ser questionado sobre a frequência de encontros com Bolsonaro, Terra justificou que as reuniões também serviam para debater questões políticas, como a eleição da presidência da Câmara dos Deputados. "Presidente tem opinião própria. Vocês estão lidando com um presidente de um país que pensa, tem opinião própria sobre tudo. Ele ouve pessoas", disse o deputado federal. "Se eu fosse tão influente assim, eu estaria em outra situação", continuou.





CIÊNCIA





Em outro momento do depoimento, Omar Aziz ironizou Osmar Terra. O ex-ministro disse que a “política infectou a ciência”. O presidente da CPI, então, respondeu: “Alguns políticos como o senhor infectaram a ciência. Se alguém infectou a ciência, quem começou a falar de teses que não deram certo, não foi nenhum de nós aqui”. Aziz também rebateu quando Terra falou que pegou COVID E foi para a UTI com o pulmão 80% comprometido por COVID: "A cloroquina então não lhe ajudou, não fez efeito, pois segundo a tese do tratamento precoce, a cloroquina é para que você não tenha comprometimento de ir para a UTI", afirmou Aziz.





Omar Terra admitiu ter errado em diversas de projeções sobre a pandemia, como tempo de duração, letalidade, surgimento de variantes e até sobre a não possibilidade de haver segunda onda da doença em Manaus. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) indagou o parlamentar se não era hora de ele parar de dar opiniões com relação à pandemia. Terra se defendeu afirmando que suas opiniões são baseadas em evidências científicas e em "experiências passadas".





Terra também voltou a criticar a decisão do STF, que atribui a estados e municípios o poder para definir regras sobre isolamento. "Temos um ano e meio já de estratégias para combater a pandemia montada pelos governadores, o presidente não pode interferir nisso", afirmou o deputado aos senadores. A decisão do Supremo Tribunal Federal é usada por Jair Bolsonaro como justificativa para a ausência de uma coordenação do governo federal nas ações de combate ao vírus.





O ex-ministro defendeu que seja "restabelecido" o "direito" de Bolsonaro "interferir" na estratégia adotada pelos estados no combate à pandemia. A declaração foi dada em resposta ao senador Rogério Carvalho (PT-SE), que questionou Terra sobre qual medida de enfrentamento à COVID adotaria caso fosse presidente da República.