Manifestação de indígenas termina com bombas e flechadas na Câmara

Indígenas foram a Brasília reclamar de projeto que, segundo eles, dificulta demarcação de terras (foto: Souzapress/Estadão Conteúdo)





Brasília – Uma manifestação de indígenas para pedir o arquivamento do Projeto de lei 490/2007, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, terminou em tumulto em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados depois que policiais legislativos usaram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Segundo relatos dos participantes, o protesto era pacífico. Já a Câmara dos Deputados disse que os manifestantes tentaram invadir o prédio para fazer pressão contra o projeto, que seria de modificações nas demarcações de terras indígenas. Uma das mudanças seria a de que povos indígenas só teriam direito àquelas terras que estivessem em sua posse em 5 de outubro de 1988.





O protesto dos indígenas começou no início da tarde. Cerca de 500 indígenas, em sua maioria armados com flechas e tacapes, tentaram invadir o Anexo 2 da Câmara. Eles derrubaram os gradis da entrada do edifício e os arremessaram contra os policiais legislativos. Em seguida, várias flechas foram disparadas contra os policiais no anexo. Os policiais legislativos reagiram com bombas de efeito moral, gás de pimenta e gás lacrimogêneo.





Um policial legislativo foi atingido na perna por uma flecha e um servidor da área administrativa da Polícia Legislativa foi flechado no tórax. Ambos foram transferidos para um hospital privado do Distrito Federal. O Anexo 2 da Câmara não foi ocupado.





Entre os manifestantes, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) afirmou que havia registro de um homem e uma mulher indígenas hospitalizados. Cerca de 10 pessoas passaram mal devido aos gases e balas de borracha e estão em atendimento da equipe de saúde do acampamento Levante pela Terra.





O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez discurso com críticas ao protesto. "Essa Casa precisa ter coragem e debater sobre o tema de exploração da terra indígena. Não é possível que vamos ficar de olhos fechados quanto a isso", disse Lira. "Na terra da deputada Joênia, o governador me relatava que entre 100 e 200 quilos de ouro saem ilegalmente dos garimpos de terra indígena por dia. A gente tem que ficar de olho. Isso vai continuar acontecendo se nós não legislarmos, se não cuidarmos."





"Várias vezes nessa semana e meia, essa Câmara tentou ser invadida. É fato. Eu tenho relatório diário. E não é invadindo o Parlamento que essa Casa deixará de apreciar a matéria A ou a B. Essa presidência não concorda com qualquer tipo de violência, mas não só são simbolismos de arco e flecha. Uma flecha atingiu um policial legislativo, que está em cirurgia, ferido, atingiram um funcionário administrativo do Depol e um PM", disse Lira.





Diante da confusão, a presidente da CCJ, Bia Kicis (PSL-DF), adiou a sessão prevista para votar o Projeto de lei 490/2007, que dificulta a demarcação de terras indígenas.