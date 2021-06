Freixo anuncia ato de filiação ao PSB com Dino nesta terça-feira em Brasília

O deputado federal e líder da Minoria na Câmara, Marcelo Freixo, anunciou nesta segunda-feira (21) sua filiação e a do governador do Maranhão, Flávio Dino, ao PSB na manhã de terça-feira (22). Segundo anúncio feito no Twitter, a filiação irá ocorrer às 11h em um ato em Brasília.



Em 11 de junho, Freixo avisou sobre sua saída do PSOL, partido do qual fez parte durante 16 anos. Antes do anúncio, Freixo já estava com sua ida encaminhada ao PSB, legenda pela qual deverá se colocar como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Após a decisão do deputado, Dino também anunciou sua filiação ao PSB e deixou o PCdoB.



Em uma entrevista ao jornal O Globo na semana passada, o governador avaliou que sua presença e a de Freixo "ajudam na intensificação desse diálogo, porque o ex-presidente Lula Luiz Inácio Lula da Silva é figura imprescindível para o campo da esquerda no Brasil".



A mensagem sobre o ato de amanhã seguiu o discurso de trabalhar por uma nova frente política adotado por Freixo desde sua saída do PSOL. Segundo o deputado, ele e Dino buscam "contribuir com a construção de mais uma frente de defesa da vida, dos direitos do nosso povo e da democracia brasileira". Freixo reforçou a frente de oposição contra o atual governo: "Vamos derrotar o bolsonarismo!"