Doria afirma que 500 mil mortos é 'a mais triste marca da história' do Brasil

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse na tarde deste sábado, 19, em uma postagem no Twitter, que o número de 500 mil mortos devido à pandemia da covid-19, atingido hoje no Brasil, "é a mais triste marca da história do nosso país". "É inadmissível perdemos pessoas para um vírus sabendo que já havia uma vacina. Morreram pelo descaso", afirmou o tucano.



Doria se solidarizou com as famílias dos que morreram pela doença e questionou "quantas vidas mais serão sacrificadas pelo negacionismo e perda de tempo". "Tem gente que pode até negar que a Terra seja redonda, mas eles não podem negar que a vacina é a solução. (...) O Brasil tem pressa", afirmou. Ele não mencionou o nome do presidente Jair Bolsonaro, que questiona a eficácia das vacinas e que demorou para comprar os imunizantes.



Segundo o governador paulista, "ver outros países já comemorando a volta ao normal atesta o descaso e a incompetência de quem deveria ter cuidado do seu povo, garantido mais vacinas, acelerado a imunização, sem criar fake News, sem criticar quem está tentando trabalhar". Na postagem, Doria disse que "o único caminho para que mais famílias não chorem perdas e para voltarmos a trabalhar com tranquilidade é vacinar".