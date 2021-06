BH tem manifestação contra Bolsonaro na Praça da Liberdade

A manifestante Rosa Alves, de 72 anos, disse que a luta é, principalmente, pela falta de. "Apesar de termos medo do vírus, temos mais medo do que vai acontecer no Brasil. Então estamos aqui lutando pela vacina, pela democracia”.Alves é integrante de um grupo de universitários que reuniu todos os e-mails que a empresa Pfizer, responsável por uma das vacinas contra a COVID-19, enviou para Bolsonaro, oferecendo a venda de vacinas. “São 81 e-mails que a Pfizer enviou para o governo e não teve resposta. Nós pegamos cada e-mail para mostrar que muita gente morreria, mas não essa, pois era para ter muito mais gente vacinada”.Além do grito contra Bolsonaro e pedidos por vacina, as causas, feminista e LGBT+ também são pautas do protesto. Quem não pode estar nas ruas, foi até aspara prestar apoio aos manifestantes.

Os organizadores pediram aos participantes para que não retirassem as máscaras de proteção do rosto, além do uso de álcool em gel e que mantivessem o distanciamento social no ato. Participantes do ato distribuem máscaras PFF2 — tidas como as maiscontra a COVID-19. Frascos de álcool em gel também foram entregues.Membros da Associação Brasileira de Médicos e Médicas Pela Democracia entragaram panfletos, com os dizeres: "Comoa pandemia da COVID?". O objetivo é informar a população de forma simples e objetiva. O manual entregue detalha o lockdown, além do auxílio emergencial e a importância daO manifestante Geraldo Guedes, 68 anos, médico, professor da UFMG durante 35 anos e membro da associação frisou a importância do exclarecimento: “Estamos compartilhando para ainformações sobre a pandemia e a tomamos iniciativa de fazer cartilhas construtivas para a população que não tem informação e pessoas que não têm educação formal para entender ade combater esse vírus, a importância social de se tomar a vacina e de se usar a máscara", disse.“Se fossemos seguir o que o presidente perpetua, apor efeito rebanho, teríamos hoje em vez de 500 mil mortos, pelo menos um milhão. Então essa máscara... Ao fechamento das escolas, do comércio e levou a gente ter ainda 500 mil mortos, poderíamos ter tido muito menos, se o governo federal tivessepara que essas informações chegassem comà população. A gente sabe que a população trabalhadora depende de ônibus lotado, metrô, são mais, moram em condições desfavoráveis, aglomeram", lamentou.A Campanha Fora Bolsonaro, iniciativa começou há cerca de um ano e meio, é composta pela Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, todos os partidos de esquerda, as centrais sindicais, a Coalizão Negra por Direitos, a UNE, a UBES, a CMP, o MTST, o MST, o Fórum Nacional de ONGs e outras diversas