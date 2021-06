Chico Buarque, que completa 77 anos hoje, protesta contra Bolsonaro no Rio

Chico Buarque, que completa 77 anos hoje, protesta contra Bolsonaro no Rio

STF valida lei que determina tramitação prioritária das conclusões de CPIs no MP

STF valida lei que determina tramitação prioritária das conclusões de CPIs no MP

Bolsonaro acompanha cerimônia da Marinha, no Rio, junto com o vice Mourão

Bolsonaro acompanha cerimônia da Marinha, no Rio, junto com o vice Mourão

Eficácia baixa: Ministério da Saúde quer encerrar uso da CoronaVac no país

Eficácia baixa: Ministério da Saúde quer encerrar uso da CoronaVac no país