Randolfe atribui antecipação de vacinas a pressão feita pelo povo e CPI

Em publicação no Twitter nesta quinta-feira, 17, o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se manifestou em resposta a uma publicação no ministro da Saúde: Marcelo Queiroga comemorou, na quarta-feira (16) a antecipação de entrega 7 milhões de doses da vacina contra covid-19 da Pfizer. "Parabéns à CPI e à pressão do povo brasileiro!", escreveu Randolfe.



A sessão da CPI marcada para esta quinta-feira, que previa interrogatório do servidor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Marques, foi adiada em razão da votação prevista no plenário da Casa da Medida Provisória que abre caminho para privatização da Eletrobras. O empresário Carlos Wizard também deveria depor no colegiado hoje, mas não compareceu.