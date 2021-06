Juíza coloca Witzel e mais 11 no banco dos réus por corrupção na Saúde do Rio

A juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou nesta quarta-feira, 16, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ex-governador Wilson Witzel (PSC) e outras 11 pessoas acusadas de corrupção em contratados firmados na área da Saúde. Eles vão responder por organização criminosa.



"Ressalto que o órgão ministerial expôs com clareza os fatos criminosos e suas circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a classificação dos crimes", diz um trecho da decisão.



Além do ex-governador, a decisão atinge a mulher dele, Helena Witzel, o pastor Everaldo, os ex-secretários de Saúde, Edmar Santos, e de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, o ex-prefeito de Volta Redonda, Gothardo Lopes Netto, o operador financeiro Victor Hugo Amaral Cavalcante Barroso e o empresário Edson Torres.



COM A PALAVRA, AS DEFESAS



