Netanyahu viu risco de Bolsonaro ser julgado por 'genocídio' de indígenas

Em documento enviado ao Ministério das Relações Exteriores em 7 de maio de 2020, o então embaixador do Brasil em Israel, Paulo Cesar Meira de Vasconcellos, disse que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, via chances do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ser investigado por 'genocídio de povos indígenas' no Tribunal Penal Internacional de Haia.









No texto, Vasconcelos afirma que, em uma reunião entre uma 'autoridade política brasileira' e o primeiro-ministro, ocorrida em dezembro de 2019, Benjamin Netanyahu havia 'deixado claro' que gostaria de contar com o apoio do Brasil em relação a processos contra o israelense, já que 'quando todo mundo estava contra o Brasil durante incêndios da Amazônia, Israel apoiou o Brasil'.





Em seguida, o documento diz que naquele encontro, o primeiro-ministro também informou que o apoio seria mútuo 'uma vez que há risco real de que o presidente Bolsonaro venha a ser investigado naquele Tribunal por genocídio de povos indígenas'.





Segundo a reportagem, as palavras de Netanyahu foram que o governo brasileiro poderia vir a ser responsabilizado 'internacionalmente' por 'omissão na proteção da Amazônia' e 'por crimes internacionais no que se refere à proteção de povos indígenas'.





"Parece-me seguro afirmar que pelo menos parte das autoridades locais, inclusive o primeiro-ministro, acreditam que o governo brasileiro poderia vir a ser responsabilizado internacionalmente no futuro por omissão na proteção da Amazônia e até mesmo por crimes internacionais no que se refere à proteção de povos indígenas", diz trecho do texto do ex-embaixador brasileiro.