Corregedoria do TCU quer afastamento cautelar de auditor

A presidente do Tribunal de Contas da União (), ministra Ana Arraes, autorizou a abertura dedisciplinar contra o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques . O corregedor do Tribunal, ministro Bruno Dantas, pediu o afastamento cautelar do servidor.Alexandre, que fez o “estudo paralelo” sobre a, já foi destituído de suas funções na secretaria que acompanha os gastos públicos com equipamentos de enfrentamento da pandemia.O “estudo paralelo” foi citado na segunda-feira (7/6) pelo presidente Jair. A tese falsa preparada pelo auditor do TCU diz que metade das mortes pelo COVID-19 no país não aconteceram.Afirma ainda que os governadores inflaram os números de óbitos para receberem mais recursos da União.Leia também: CPI vai votar quebra de sigilo de auditor que fez estudo paralelo sobre a COVID-19 O ministro Bruno Dantas pediu à área de tecnologia do TCU todas as informações relacionadas ao trabalho de Alexandre na secretaria que lida com inteligência e combate à corrupção na Corte de Contas.Houve uma pressão enorme para que o corregedor agisse diante do envolvimento do Tribunal com notícias falsas.O clima dentro do TCU é de comoção, pois ada instituição ficou ameaçada a partir do momento em que um estudo falso foi apontado como de sua autoria.Para acalmar os ânimos, o Tribunal soltou nota oficial negando relação com a tese falsa e reforçando a abertura de processo contra Alexandre.Veja a íntegra da nota: