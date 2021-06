Apoiadores de Bolsonaro sorteiam moto para quem for em manifestação em SP

O presidente Jair Bolsonaro está promovendo 'motociatas' pelo país (foto: PR/Divulgação) Jair Bolsonaro (sem partido) estão sorteando uma moto para quem participar da 'motocicleta' promovida pelo chefe do Executivo federal em São Paulo. O evento está marcado para 12 de junho e seguirá pela Avenida Paulista. Apoiadores do presidente(sem partido) estãoumapara quem participar dapromovida pelo chefe do Executivo federal em. O evento está marcado para 12 de junho e seguirá pela





Panfleto da manifestação (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Para concorrer à moto, é preciso preencher um formulário e levar 1 kg de alimento não perecível. O sorteio é promovido pela Embaixada do Comércio de São Paulo.









Leia: Pelas redes sociais, a ação vem gerando muitos comentários. Os opositores de Bolsonaro brincam com a situação. “E não era o PT que sorteava mortadela?”.Leia: Kalil sobre motociata de Bolsonaro: 'Pode andar até de velocípede'





Na última "motociata", o presidente da República participou, sem máscara, da manifestação no Rio de Janeiro e acabou ferindo diversos decretos.





As desobediências listadas estão em decretos, artigos do Código Penal e do Código de Trânsito Brasileiro:





Falta de máscara

Aglomeração

Infração de medida sanitária

Uso de capacete incorreto

Placas de moto escondidas

Falta do uso de cinto de segurança

Corpo para fora do carro

Manifestação de militar da ativa

Pedido de intervenção militar