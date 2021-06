Queiroga nega que queira ficar na cadeira de ministro 'a qualquer custo'

Queiroga afirmou que não teme ser exonerado (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O ministro da Saúde,, negou nesta terça-feira (8/6), durante a, que tenha pautado suas ações a fim de garantir a permanência no cargo. "Eu vou trabalhar para ajudar o povo brasileiro a superar essa dificuldade sanitária", respondeu Queiroga ao senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).A intervenção de Vieira acontece após comentário do senador Marcos do Val (Pode-ES), que disse: "Não tem como cobrar do ministro que ele se sente aqui e critique o presidente da República.". "E se ele for exonerado, vamos ficar de novo pelo amor de Deus, estamos sem ministro?", completou Do Val.Segundo Queiroga: "Enquanto o presidente da República mantiver a confiança que tem em mim, estarei à disposição do governo e da sociedade brasileira".