Pesquisa: em Minas, Lula lidera disputa contra Bolsonaro pela presidência

Lula durante entrevista coletiva em março deste ano (foto: Miguel Schincariol/AFP) levantamento divulgado nesta terça-feira (8) pelo AtlasIntel aponta para a preferência dos eleitores de Minas Gerais por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Jair Bolsonaro (sem partido) em uma eventual corrida à Presidência da República nas eleições gerais de 2022. Os dois nomes são considerados os principais cotados para a disputa presidencial no pleito do ano que vem. Umdivulgado nesta terça-feira (8) peloaponta para adospor(PT) a(sem partido) em uma eventual corrida ànasde. Os dois nomes são considerados os principais cotados para a disputa presidencial no pleito do ano que vem.





Já no segundo cenário, sem Lula e também com sete nomes, Bolsonaro lidera com 35,4%. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) tem 14% e ocupa a segunda posição, enquanto Fernando Haddad (PT), com 13,2%, completa o top 3.





Em um terceiro recorte, mais reduzido, com quatro candidatos, Lula lidera com 37,6%, enquanto Bolsonaro é o segundo com 35,6%. O terceiro é Kalil, com 7%, sendo que indecisos são maior parte, com 7,1%.





Cenários de segundo turno para Presidência da República aos eleitores mineiros (foto: Divulgação/AtlasIntel) Quanto ao segundo turno, foram nove cenários estipulados, todos com Bolsonaro na disputa. O atual presidente lidera somente dois e fica atrás nos demais. A maior diferença entre Bolsonaro e seu concorrente é justamente contra Lula, presidente da República de 2003 a 2010: são 53,1% do petista contra 39,6% do ocupante do cargo.





A pesquisa foi realizada entre a última terça-feira (1º/6) e essa segunda-feira (7/6) e teve 1.346 respondentes situados em Minas Gerais. O levantamento foi conduzido pela internet, tem 3% de margem de erro e tem 95% de confiança segundo o AtlasIntel.





Desaprovação





A pesquisa também mediu a aprovação de Bolsonaro, eleito presidente do Brasil em 2018. O ex-vereador do Rio de Janeiro e ex-deputado federal é desaprovado dos 61,4% dos mineiros ouvidos e aprovado por 36,9%. Um restante de 1,7% não soube opinar a respeito.