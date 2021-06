Para o governista Marcos Rogério, CPI segue 'sem rumo'

O líder do DEM no Senado, o senador governista Marcos Rogério, avaliou o desempenho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid que, em sua visão, segue "sem rumo, investigando fatos alheios ao objeto de investigação". Para ele, o colegiado se distancia do objetivo inicial de apurar as ações no enfrentamento à covid-19.



Foi iniciado por volta das 10h desta terça-feira, 8, o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que fala pela segunda vez à CPI. Na segunda-feira dia 7, em entrevista ao Estadão/Broadcast, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que Queiroga terá de se explicar sobre a falta de autonomia na pasta e sobre a falta de respostas em torno da prescrição da cloroquina. Estão no radar ainda questionamentos sobre a realização da Copa América no País.



"Uma CPI que foi criada para apurar as ações no enfrentamento à covid e o uso dos recursos federais por Estados caminha agora para investigar até a Copa América", declarou Rogério no Twitter.



A realização do evento esportivo tem sido amplamente criticada por membros da CPI, devido ao cenário de recrudescimento da pandemia no País. Antes do depoimento, Queiroga afirmou em entrevista à GloboNews que a decisão de sediar a Copa América "não é do ministro da Saúde".