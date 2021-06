Adauto Scardoelli, prefeito de Matão-SP, morre aos 67 anos

O prefeito de Matão-SP, Adauto Scardoelli (PT), morreu nesta sexta-feira, 4, após ficar internado por um mês em tratamento de uma diverticulite, inflamação na parede do intestino.



De acordo com boletim médico, Scardoelli sofreu parada cardiorrespiratória em decorrência de um infarto agudo no miocárdio e morreu às 22h35 no Hospital Carlos Fernando Malzoni.



O Partido dos Trabalhadores emitiu nota de pesar nesta manhã. "O PT, São Paulo e o Brasil perdem uma grande liderança política e um excelente gestor", escreveu a presidente do partido, Gleisi Hoffmann.



Adauto Aparecido Scardoelli tinha 67 anos. Nascido em Taquaritinga-SP, deixa esposa e 4 filhos. Foi eleito prefeito de Matão pelo PT por quatro vezes, em 1996, 2004, 2008 e 2020. Na última vitória, recebeu 18.410 votos (44,42% do total). Quem assume a prefeitura é Aparecido Ferrari, que já ocupava o cargo interinamente.