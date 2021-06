CPI será retomada e ouvirá secretários

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos “fura-filas” entra na segunda e última fase na próxima quarta-feira, a partir das 9h. A comissão foi instalada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em março deste ano, para apurar o descumprimento da ordem de vacinação contra a COVID -19 entre servidores do governo de Minas. E os “finalmentes” da CPI prometem uma “maratona” logo de cara, com uma oitiva com três secretários de Estado.





Luisa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão, Fábio Baccheretti, secretário de Saúde, e Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda, vão depor aos deputados estaduais na CPI. A segunda parte da comissão vai apurar os gastos do Executivo com a saúde em 2020. A suspeita é de que a quantia mínima de investimentos em saúde pública estipulada pela Constituição Federal não foi cumprida. O presidente da CPI, o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania) afirma que esta segunda metade será mais rápida do que a primeira, que durou cerca de três meses, e espera finalizar os trabalhos ainda neste mês.



“Esperamos até o final de junho, agora, encerrar a CPI. É muito menos complexa essa segunda parte, essa segunda parte a gente termina bem mais rápido”, afirmou, em contato com o Estado de Minas. Na prática, a primeira fase foi encerrada em 20 de maio, após o depoimento do ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Ele é considerado o pivô de todo esquema criado e colocado em prática para imunizar servidores, alguns deles em teletrabalho e que não fazem parte da “linha de frente” no combate à pandemia, entre fevereiro e março deste ano.





Relatório





João Vítor Xavier afirmou que até a próxima reunião, na quarta, o relatório da primeira parte já estará pronto. A divulgação dele, contudo, vai depender do relator da CPI, o deputado estadual Cássio Soares (PSD). “Vai caber ao deputado Cássio de divulgar ou de esperar o fechamento dessa segunda parte”. O Estado de Minas perguntou o presidente da CPI se o trabalho foi, até então, conduzido de forma satisfatória. João Vítor Xavier não titubeou ao responder positivamente.





“Com certeza absoluta. Tive muita alegria de conversar com a doutora Josely (Ramos), doutora da saúde, que gostou muito do trabalho da CPI para o trabalho dela no Ministério Público. (Ela) entende que se tem conduzido de forma muito robusta a CPI e que a CPI tem muitos elementos para ajudar no trabalho dela de denúncia, e é o que a gente esperava nesse caso: auxiliar com o trabalho do Ministério Público e com o trabalho do Judiciário”, disse o deputado estadual.