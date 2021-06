Moraes consulta PGR sobre Ricardo Salles

Ministro é acusado de obstrução de Justiça por não entregar celular (foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 19/5/21)





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre um pedido de afastamento e de prisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentado à Corte. A solicitação foi feita por uma advogada no processo que investiga a atuação do ministro e que gerou a Operação Akuanduba, autorizada por Moraes. Antes de decidir sobre o pedido, o ministro do STF solicitou uma opinião da PGR a respeito, segundo despacho ele ontem. A Procuradoria-Geral da República terá cinco dias para se manifestar a respeito do pedido.





O argumento dos autores da solicitação de afastamento do ministro do Meio Ambiente é de que Salles não entregou o seu telefone celular à Polícia Federal, mesmo com um mandado de busca e apreensão expedido contra ele. A advogada alega que "ao ocultar seu celular e mudar o número de telefone no curso das investigações (...), delas tendo ciência, o noticiado, que como Ministro tem dever legal de cumprir ordens judicias de outros Poderes, incorreu, em tese, em tipos penais e de improbidade administrativa, visando obstruir a aplicação da lei penal e embaraçando a investigação de organização criminosa transnacional”.





Ibama





Também ontem, após uma cobrança da ministra Cármen Lúcia, do STF, a PGR defendeu que o presidente afastado do Ibama, Eduardo Bim, seja investigado no mesmo inquérito que foi aberto contra Ricardo Salles, sob suspeita de obstruir a maior investigação ambiental da Polícia Federal em favor de quadrilhas de madeireiros.





Segundo o Ministério Público Federal, as suspeitas que recaem sobre Eduardo Bim, em especial sua 'motivação no contexto dos embaraços à Operação Handroanthus' – investigação que culminou em apreensão histórica de madeira ilegal da Amazônia – teriam 'relação direta e incindível' com as acusações imputadas a Salles. "Tais circunstâncias justificam, ao menos no momento, a manutenção do objeto investigativo sob a supervisão de um único juízo: esta Corte Suprema”, defendeu a PGR.





Assim como Salles, Eduardo Bim também é alvo de outro inquérito que tramita no STF, este sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o da Operação Akuanduba. No âmbito da apuração sobre “grave esquema de facilitação ao contrabando” de madeira, o servidor foi afastado da presidência do Ibama foi alvo de buscas da PF e teve seus sigilo bancário e fiscal quebrados. O novo parecer da PGR foi elaborado após Cármen Lúcia apontar que o parecer da PGR sobre o caso “se omitiu” sobre os fatos imputados a Eduardo Bim na notícia-crime assinada pelo delegado Alexandre Saraiva, ex-chef da PF no Amazonas que caiu após atritos com Salles. A ministra havia apontado que “há de haver encaminhamento” quanto ao presidente afastado do Ibama e pedido manifestação da PGR com a máxima urgência.





No documento, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros alegou que o órgão havia se limitado a “apreciar a robustez dos indícios” relacionados a agentes com foro por prerrogativa de função junto ao Supremo, o que não é o caso de Eduardo Bim. O vice-PGR indicou ainda que por vezes o Supremo desmembra inquéritos, remetendo a instâncias inferiores casos de servidores sem foro na corte máxima e frisou que tal circunstância “não afasta a condição de investigado que há de recair” sobre Eduardo Bim e outras pessoas que eventualmente venham a ser citadas no inquérito.