Grupo Itapemirim lamenta morte do empresário e ex-deputado federal Camilo Cola

O Grupo Itapemirim lamentou a morte do empresário e ex-deputado federal Camilo Cola. "Capixaba, visionário e empreendedor, o Sr. Camilo Cola foi fundador da Viação Itapemirim (1953) e de inúmeras iniciativas empresariais, que deixaram um legado de desenvolvimento ao Brasil, a ser lembrado e honrado por gerações", disse a diretoria do grupo, em nota de pesar, divulgada neste domingo.



Cola morreu na noite deste sábado, 29, aos 97 anos de causas naturais em Cachoeiro de Itapemirim (ES). O sepultamento será neste domingo em Venda Nova do Imigrante (ES). O executivo foi fundador da Viação Itapemerim, controlada por sua família até 2017, e de várias outras companhias nos segmentos de transportes, turismo, construção civil, seguro, imobiliário e agropecuário. Também foi deputado federal pelo PMDB (atual MDB) do Espírito Santo entre 2007 e 2015.