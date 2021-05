CPI faz 30 dias e faltam documentos oficiais

Entre dados barrados pelo governo, comitê quer saber sobre encontros de Bolsonaro com apoiadores (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 5/5/21)





Brasília – Na semana em que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid completou um mês, parlamentares relataram dificuldades para conseguir obter documentos do governo federal considerados importantes para as investigações do comitê. Entre eles, está requerimento elaborado pelo senador governista Eduardo Girão (Podemos-CE), que pedia ao Planalto um levantamento sobre as saídas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para se reunir com apoiadores.





Embora o Executivo use todo um aparato público de segurança para os passeios do presidente da República durante a pandemia, a resposta foi que não havia esse registro. Para contornar a dificuldade, senadores pediram, então, as imagens às emissoras de TV. Para o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), apesar das dificuldades enfrentadas, os trabalhos seguem “além das expectativas”.





Segundo Calheiros, todas as vertentes abordadas pelo colegiado até agora trouxeram informações relevantes. O senador abandonou a ideia de um relatório preliminar, pois isso dependerá de novas oitivas. “Se alguma coisa pode ser dita como antecipação, eu diria que já temos clareza absoluta, 100% de convicção, de que muitas vidas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse adotado um comportamento público, com decisões lógicas em favor da ciência e da vida dos brasileiros. Se tivesse acontecido, muitas famílias não teriam perdido seus entes queridos. E muitas dessas mais de 450 mil mortes (balanço oficial indicava 460.057 óbitos até ontem) teriam sido evitadas”, afirmou.





Para o relator da CPI, está cada vez mais claro que Bolsonaro optou pelo embate com outros poderes e com governadores, e preferiu a “imunidade de rebanho” à vacinação. “O presidente da República, até na semana que passou, defendeu a imunidade de rebanho. Nunca priorizou a vacinação”, afirmou Calheiros. Em depoimento central dado aos senadores do colegiado, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, apresentou documentos que mostraram que doses da CoronaVac foram oferecidas em meados do ano passado e o acordo para a compra do imunizante foi realizado em janeiro último.





De acordo com Calheiros, em 24 de junho, senadores ouvirão o Movimento Alerta, incumbido de fazer uma estimativa de vidas perdidas graças à postura negacionista do governo federal. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), lembrou que a CPI investiga a aquisição de vacinas por parte do governo e a existência do gabinete paralelo de combate à pandemia, que apostou na imunidade de rebanho.





Para Randolfe, o grupo começou a agir em 24 de março de 2020, quando, em pronunciamento nacional, o presidente tratou a COVID-19 como “gripezinha”. “A partir dali, houve uma fratura na sociedade e nos caminhos de enfrentamento da pandemia, e se instalou um comando paralelo de enfrentamento à crise sanitária. E baseado em declarações do presidente, o comitê paralelo trabalhava e apostava na estratégia da infecção de todos como alternativa para enfrentar a crise. O material probatório que se tem até agora, com os depoimentos que já foram colhidos, na minha percepção levam a essa concepção”, avaliou.





Evidências





Os depoimentos, de acordo com Marcos Rogério, revelam muito mais “força de expressão” do que ofereceram provas e dados para “caracterizar cometimento de crime, conduta dolosa” por parte de Bolsonaro. Questionados, o relator e o vice-presidente da CPI afirmam que é cedo para falar em prorrogar o término dos trabalhos, que devem durar mais 60 dias.





Isso dependerá, pelo menos, da disposição dos parlamentares de ouvir os governadores. Titular da CPI, Otto Alencar (PSD-BA) disse que a aprovação da convocação de governadores para prestarem depoimento é uma demonstração de que a comissão tem uma atuação imparcial. No entanto, ele vê uma série de problemas na participação dos chefes estaduais do Executivo. “Todos (os parlamentares) sabem que o Regimento Interno do Senado não admite convocar governador. Por quê? É porque numa CPI como essa, próxima a uma eleição, um senador candidato a governador, para constranger o governador, convoca ele. Então, o legislador, lá atrás, pensou nisso.” O senador destaca que “quem faz CPI para investigar governadores são as assembleias legislativas”.





FIO CONDUTOR





Pontos considerados essenciais nas apurações da comissão





Existência de grupo de assessoramento paralelo ao presidente Jair Bolsonaro e que influencia em decisões divergentes daquelas adotadas pelo Ministério da Saúde





Houve tentativa de mudança da bula do medicamento hidroxicloroquina para uso no tratamento de pacientes com o coronavírus





Faltou autonomia a ex-ministros da Saúde e eles foram pressionados a ampliar o uso da cloroquina para tratar pacientes com COVID-19





Carta em que o laboratório Pfizer ofereceu vacina enviada ao presidente da República e a auxiliares não teve resposta durante dois meses





Ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não foi pedido a ele que definisse negociações por vacina





Contradições entre os depoimentos do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e de Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”





Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas culpa o governo pelo atraso na vacinação, afirmando que o instituto fez oferta de 60 milhões de doses de vacina em julho de 2020 e o Planalto não aceitou





Na avaliação da base governista, o momento mais decisivo para tentar tirar o foco das acusações que miram o Planalto ainda está por vir. O aliado que comanda a tropa de choque de Bolsonaro, senador Marcos Rogério (DEM-RO), acredita que na primeira fase de depoimentos com o alto escalão do governo, o que se colheu até o momento não é capaz de aferir culpa ao Executivo Federal. “Do que colhemos não verifico evidência de cometimento de crime por parte do governo federal. Em relação aos estados e municípios, os documentos estão chegando, depoimentos começarão, e aí é uma outra análise que ficará um pouco mais para a frente”, opinou.