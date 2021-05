Atos contra Bolsonaro pedem vacina, impeachment e aplaudem a CPI

Em BH, a concentração começou na Praça da Liberdade, de onde os manifestantes seguiram em passeata, recebendo adesões, até o Centro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Em todas as regiões do país, manifestantes críticos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se juntaram ontem para protestar contra o governo. Os atos foram marcados por pedidos de mais vacinas contra a COVID-19, pelo impeachment do presidente e sua responsabilização frente à gestão do país na pandemia, que já matou mais de 461 mil pessoas, segundo balanço do Ministério da Saúde. Em Belo Horizonte, o protesto começou, pela manhã na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, para, depois de uma série de discursos, prosseguir em passeata rumo à área central da cidade.





Embora os organizadores tenham pedido respeito à regra de distanciamento social, houve aglomerações, mas o uso de máscaras era generalizado. Em Recife, a polícia usou de força e não evitou confrontos. Houve protestos em pelo menos 19 capitais. Além de BH, manifestações foram realizadas em Brasília, Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Maceió (AL), Aracaju (SE), Belém (PA), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Porto Velho (RO), São Luís (MA), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO) e Fortaleza (CE).





Na capital mineira, a manifestação uniu diversos grupos, como estudantes, militantes de partidos de esquerda, trabalhadores da saúde e torcedores envolvidos na luta contra o fascismo de Atlético, América e Cruzeiro. Nos cânticos e nas faixas levadas pelos manifestantes, o mote “Fora, Bolsonaro” predominou. O apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, conduzida pelo Senado Federal, e pleitos pelo retorno do auxílio emergencial ao valor original — R$ 600 — também deram o tom.





Ao longo do trajeto pelas vias do Centro da capital mineira, moradores de prédios se posicionavam nas janelas dos apartamentos para dar apoio à manifestação. Do carro de som que acompanhava o cortejo, houve coro por apoio à Spintec, vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). "Temos a UFMG, que está desenvolvendo uma vacina, mas que tem que ficar pedindo esmola para completar sua pesquisa. Queremos uma vacina mineira”, bradou um dos manifestantes, do alto do trio. Na semana passada, o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), assinou convênio que oficializa o repasse de R$ 30 milhões dos cofres municipais para financiar a segunda fase de estudos do imunizante.





Durante os dias que antecederam os atos, organizações que incentivaram a mobilização, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Frente Brasil Popular, alertaram sobre a necessidade das medidas preventivas para evitar a disseminação do coronavírus. Em BH, houve distribuição de máscaras PFF2 — as mais seguras quando o assunto é a doença viral. Frascos de álcool em gel também foram entregues.





Apesar do medo provocado pela pandemia, os belo-horizontinos não se furtaram a fazer reivindicações. A professora Marlúcia Corrêa viveu o dilema, mas resolveu participar do ato e levou um cartaz com a inscrição “Genocida” para se referir à postura do presidente diante da doença viral. “A rua é o local de luta. Se a gente não participar desse local, a gente vai perder e não mostrar com o quê estamos insatisfeitos”, disse. Ela afirmou ainda que desde o ano passado o governo não tem se posicionado a favor da ciência no combate à COVID-19. “Isso incomoda muito. Tive muito receio de participar da manifestação por ser uma aglomeração. A gente está em um problema sanitário seriíssimo, mas eu não podia deixar de contribuir”, disse.





As queixas por vacinas aumentaram após depoimentos prestados aos integrantes da CPI da Pandemia. Carlos Murillo, ex-representante da Pfizer no Brasil, e Dimas Covas, do Instituto Butantan, afirmaram que o governo federal não respondeu às múltiplas ofertas de imunizantes.





Zé Gotinha e Lula





No Rio de Janeiro, os manifestantes interditaram parcialmente a Avenida Presidente Vargas, principal via do Centro carioca. Até mesmo o personagem Zé Gotinha, mascote do Sistema Único de Saúde (SUS) em campanhas de vacinação, apareceu para dar o recado. Houve menções, também, à vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), assassinada em uma emboscada em 2019.





Em Brasília, foi exibida uma versão assustadora e com traços “diabólicos” de Bolsonaro. Na capital federal, onde a concentração ocorreu na Esplanada dos Ministérios, houve quem pedisse o julgamento do presidente no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. A corte é responsável por emitir parecer sobre acusados de crimes contra a humanidade.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também foi lembrado, mas por meio de menções positivas. No Rio, um grande boneco inflável do líder petista, com a faixa presidencial sob o paletó, se destacou em meio aos manifestantes. Legalmente apto a disputar o Palácio do Planalto em 2022, Lula deve travar disputa com Bolsonaro.





Com violência, polícia reprime manifestantes

Policiais foram acusados de truculência para coibir manifestação em Recife, usando balas de borracha, bombas de efeito moral e spray (foto: Redes sociais/reprodução)

Na capital pernambucana, o ato de ontem foi marcado por violência. Com balas de borracha, bombas de efeito moral e spray de pimenta, policiais tentaram dispersar manifestantes que estavam na Ponte Duarte Coelho, localizada no Centro de Recife. O conflito ocorreu quando a manifestação se encaminhava para o fim. Em São Paulo, a meca do consumo e do mercado financeiro, a Avenida Paulista foi tomada pelos manifestantes contra o governo Bolsonaro. Na capital pernambucana, o ato de ontem foi marcado por violência. Com balas de borracha, bombas de efeito moral e spray de pimenta, policiais tentaram dispersar manifestantes que estavam na Ponte Duarte Coelho, localizada no Centro de Recife. O conflito ocorreu quando a manifestação se encaminhava para o fim. Em São Paulo, a meca do consumo e do mercado financeiro, a Avenida Paulista foi tomada pelos manifestantes contra o governo Bolsonaro.





Vídeo feito em Recife mostrou a vereadora Liana Cirne (PT) sendo atingida por spray após se aproximar de uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco. Segundo relatos, parlamentares, líderes sindicais e representantes dos movimentos populares presentes à manifestação na capital tentaram dialogar com o comando da equipe do Batalhão de Choque e com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), por telefone. Porém, o grupo não foi recebido para iniciar negociações.





Após repercussões negativas sobre a abordagem truculenta, a vice-governadora Luciana Santos (PCdoB) foi às redes sociais garantir que a ordem de dispersar o ato não partiu do Poder Executivo estadual. “Acabo de saber do episódio, na (Avenida) Dantas Barreto, da violência praticada contra os manifestantes e quero aqui dizer que isso não foi autorizado pelo governo do estado”.





Em São Paulo, manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, tradicional palco de protestos na capital. As duas faixas da via ficaram interditadas. Os participantes do ato levaram faixas e cartazes pedindo o impedimento de Bolsonaro e lembraram das mais de 460 mil vítimas da COVID-19. A atriz Mônica Martelli compareceu e levou uma faixa em que homenageava Paulo Gustavo, ator que morreu aos 42 anos por complicações da doença, e classificou o atual governo como “genocida”. (Com agências)