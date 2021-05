Presidente em BH: recepção e multa

A possível visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a Belo Horizonte para um passeio de moto, com o realizado no Rio de Janeiro no último domingo, deve ser marcada pela receptividade no trato com o presidente e o rigor no cumprimento das normas de trânsito. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), comentou durante entrevista à TV Band, ontem, sobre a possível ‘motociata’ de Bolsonaro na capital mineira. Kalil disse que “não existe um político no Brasil que o prefeito não receba, ainda mais o presidente do Brasil. E de mais, a mais… não está proibido andar de motocicleta na nossa cidade”, explicou o prefeito.





Segundo Kalil, “por enquanto" ele não vê nenhum problema nisso, já que ele é motociclista e não há proibição nenhuma. “Não existe proibição para andar de moto, a pé, de velocípede, a cavalo, pode andar do jeito que quiser”, pontuou. Kalil ainda afirmou que Bolsonaro será “muito bem-vindo” à Prefeitura de Belo Horizonte. E caso Bolsonaro o convide, ele irá “humildemente a qualquer lugar”. “Ele... o governador… quem quer que seja, candidatos… Todo mundo senta e conversa. Conversar não mata ninguém”, disse. Kalil garantiu que caso tenha oportunidade, ele vai se comprometer que a visita não tenha aglomerações.



Embora a Prefeitura de BH não tenha recebido contato oficial do governo federal para tratar do assunto, fonte ligada à Guarda Civil confirmou ao Estado de Minas que a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção já se reuniu para discutir as ações mediante a possibilidade da passeata na capital. A ordem seria “rapar a caneta” em quem estiver sem viseira ou desrespeitar as leis de trânsito. "A orientação é tolerância zero para infrações, tais como falta de viseira, falta de capacete e uso de buzina em locais proibidos como área hospitalar”, informou a fonte, que preferiu não se identificar.





