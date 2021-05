Ação de Bolsonaro nas mãos de Luís Barroso

Em julgamento no ano passado que impôs derrota ao Palácio do Planalto, o ministro se declarou suspeito e não participou da análise (foto: Carlos Humberto/SCO/STF - 31/3/16)





O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), será o relator da ação apresentada à Corte pelo governo federal que pede a suspensão das medidas de lockdown e toque de recolher adotadas no Rio Grande do Norte, no Pernambuco e no Paraná em razão da pandemia da COVID-19. O pedido foi entregue ao Supremo na quinta-feira, assinado pelo advogado-geral da União, André Mendonça. Segundo o texto do Executivo, "não há espaço válido no ordenamento jurídico pátrio que autorize prefeitos e governadores decretarem unilateralmente medidas de lockdowns e toques de recolher de forma ampla, genérica, arbitrária e indiscriminada como vem sendo feito".





O governo afirma que "tal circunstância denota manifesta desproporcionalidade, sobretudo quando a ciência já demonstra os nefastos impactos que medidas dessa natureza traduzem para a autonomia dos cidadãos, atingindo inclusive a saúde física e emocional”. Na peça, o Executivo ainda reclama que alguns governos estaduais e municipais estejam implementando “sem qualquer supervisão legislativa – portanto, violando se o princípio democrático –, medidas que interferem drasticamente no Estado de Direito”, que “vêm restringindo, de modo desarrazoado e desproporcional, direitos e liberdades fundamentais da população”.





"O Brasil tem assistido a uma série de atos unilaterais de governadores e prefeitos que, sem anuência dos Parlamentos locais, vêm impondo restrições severas a direitos fundamentais relacionados com a subsistência da população, como a liberdade de trabalho, a liberdade de iniciativa econômica e a liberdade de locomoção." A investida tem poucas chances de prosperar no Supremo. Além da pandemia ainda gerar mais de 2 mil mortes por dia e milhares de novas infecções, o Brasil está na iminência de uma terceira onda da COVID-19, com a taxa de transmissão aumentando nos estados e no Distrito Federal.





Jurisprudência





Ontem, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, reafirmou que os estados têm legitimidade para adotar medidas contra a pandemia do coronavírus conforme suas realidades regionais. O ministro respondeu à questão durante uma live promovida pelos jornais “Valor Econômico” e “O Globo”. “O STF julgou, didaticamente, que a União tem coordenação geral, mas há determinados locais em que a pandemia se exacerbou e outros em que a pandemia esteve de passagem. Foi sob essa ótica do interesse local que o Supremo regulou essa questão de que estados e municípios também podem legislar”, disse Fux.





O ministro afirmou ser preciso “muita deferência à ciência, especialmente porque essa não é nossa área de conhecimento”. “Não conhecemos a medicina. Nós temos que nos valer da voz majoritária da ciência.” Fux também afirmou que, fora das ações judiciais, magistrados são “absolutamente impedidos de se manifestar sobre a eficiência” de um governo — e que ele não pode, em nome do STF, opinar sobre a gestão de Bolsonaro frente a pandemia. “A avaliação da aptidão do administrador público compete à imprensa livre, que graças a Deus nós temos, e à própria sociedade”.





Em abril do ano passado, na primeira sessão por videoconferência da história do STF, já como consequência da pandemia de coronavírus, os ministros confirmaram, por unanimidade, que estados e municípios tem autonomia para decidir sobre a interrupção de atividades, exceto em casos que se trate de interesse nacional. Os ministros julgaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341, impetrada pelo PDT, contra a medida provisória do governo editada para barrar as medidas de isolamento social.





Os ministros não decretaram inconstitucionalidade à medida editada pelo governo, mas mudaram a interpretação das mudanças que a norma provocou na Lei n; 13.979/2020, de enfrentamento ao coronavírus. O texto da MP determina que prefeitos e governadores procurem as agências reguladoras antes de tomar iniciativas que possam ter repercussões econômicas negativas para as regiões e para o país. O ministro Luiz Fux, que votou com o relator contra a intromissão do governo nos estados e municípios, disse à época que “a ação do governo não pode blindar a atuação dos demais entes”. Nesse julgamento, o ministro Barroso se declarou suspeito e não participou.