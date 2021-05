'Deve estar sob efeito de algo', diz Eduardo Bolsonaro sobre Casagrande

Personalidades da TV, música, internet e de outros setores pedem a saída do presidente 'por sua condução desastrosa no combate à pandemia da COVID-19' (foto: Agência Brasil/Reprodução) artistas protocolar nessa segunda-feira (25/5) (sem partido) por supostos crimes de responsabilidade no combate à pandemia da COVID-19, o deputado federal Eduardo Bolsonaro rebateu a iniciativa contra seu pai e criticou o ex- jogador de futebol e comentarista, Walter Casagrande, um dos que assinaram a petição. Após um grupo de 15protocolar nessa segunda-feira (25/5) um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por supostos crimes de responsabilidade no combate àda COVID-19, o deputado federalrebateu a iniciativa contra seu pai e criticou o ex- jogador de futebol e comentarista, Walter, um dos que assinaram a petição.

O Casão eu até entendo. Deve estar sob efeito de algo que lhe faz ver a realidade de outra forma... %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 25, 2021





O pedido feito pelos famosos elenca uma série de atos do presidente que estariam violando a Constituição e configurando crime de responsabilidade, como divulgação de informações falsas; o estímulo do uso de medicamentos sem eficácia para tratar a COVID-19, como a cloroquina e a ivermectina; e a determinação do aumento de produção de hidroxicloroquina no laboratório do Exército.





Assinam o pedido o humorista Fábio Porchat; o influenciador digital Felipe Neto; a atriz Júlia Lemmertz, a apresentadora Xuxa Meneghel; o escritor Raduan Nassar, dentre outros.





Em outro tuíte, o filho '03' do atual presidente voltou a alfinetar alguns dos artistas que fazem parte do"Vidas Brasileiras", movimento que deseja retirar Bolsonaro da presidência. “O máximo de aglomeração que a oposição consegue é reunir Xuxa, Casão e o Foca Arco-íris”, afirmou.

O máximo de aglomeração que a oposição consegue é reunir Xuxa, Casão e o Foca %uD83C%uDF08 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 25, 2021





Até agora, já são 117 pedidos protocolados contra o presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deve decidir se aceita ou rejeita o pedido. No mês passado, o deputado disse que 100% dos requerimentos de impeachment apresentados até então contra Bolsonaro, desde o primeiro ano de governo, são "inúteis" para o que foram propostos.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.